Recenze reproduktoru Lanchiya MK30: Perfektní už na první pohled

V dnešní době můžete pomocí Bluetooth ovládat a propojovat snad už úplně všechno. Pokud vlastníte MacBook či nějaký jiný laptop, tak je dosti pravděpodobné, že k němu pomocí této technologie máte připojenou myš anebo třeba klávesnici. Kromě toho můžete pomocí Bluetooth provádět přenos souborů mez dvěma zařízeními či poslouchat hudbu v autě, pomocí AirPods či pomocí reproduktoru. A právě o jednom takovém reproduktoru bude dnes řeč. Do redakce se nám na recenzi dostal reproduktor od v Evropě ne tak známé značky Lanchiya, konkrétně s označením MK30. Hned na začátek vám můžeme říci, že vás tento kousek ohromí už na první pohled. Pojďme se na něj podívat blíže v rámci této recenze.

Lanchiya je v zámoří známou značkou…

Pokud slyšíte název značky Lanchiya poprvé, tak rozhodně nejste sami. Tato značka je známá především v zámoří, tedy ve Spojených státech či třeba v Japonsku. Na trhu se pohybuje již téměř 15 let a momentálně si razí svou cestu i do Evropy. Pokud Evropanům bude nabízet i nadále takové produkty jako je recenzovaný reproduktor Lanchiya MK30, tak má o úspěch postaráno. Když se na první pohled na tento reproduktor podíváte, tak vás zaujme především jeho design – ten je rozhodně moderní, nebál bych se říct až luxusní. Recenzovaný reproduktor disponuje dvěma reproduktory a asi si říkáte, co se to nachází za „komíny“ mezi nimi. Jedná se o elektronkové zesilovače, které se využívají především u profesionálních reprosoustav – o tom, že má Lanchiya MK30 kromě perfektního designu i perfektní zvuk, nemusí být pochyb.

Oficiální specifikace a důležité informace

Hned na začátek recenze se společně podíváme na oficiální specifikace tohoto reproduktoru. Jak už jsem zmínil výše, tak Lanchiya MK30 disponuje dvojicí reproduktorů, které mají dohromady výkon 40 W. To znamená, že tento kousek budete schopni využít jak pro klidný domácí poslech, tak také pro pořádnou párty. Vzhledem k tomu, že jsou oba reproduktory umístěné směrem nahoru a nenachází se kolem nich prakticky žádný materiál, tak se dají označit za 360stupňové. V tomto případě se tedy vyplatí reproduktor umístit někam doprostřed místnosti, aby došlo k jejímu celému ozvučení. To však ale samozřejmě není podmínkou – pouze tím reproduktor využijete na 100 %. Co se týče konektivity, tak je kromě Bluetooth k dispozici klasický AUX alá 3.5mm jack, zajímavé je rozhodně také připojení pomocí NFC. V tomto případě stačí zařízení přiblížit ke značce NFC, čímž dojde ke spojení a můžete ihned začít pouštět hudbu. Na spodní straně reproduktoru se poté nachází velmi silný protiskluzový materiál, který se po položení na stůl či poličku doslova „přicucne“, čímž zabráníte omylnému shození či pohybu reproduktoru při přehrávání hudby.

Jednoduché ovládání a konektivita

Kromě zmíněných elektronkových zesilovačů najdete uprostřed celkově pět různých tlačítek. První z nich slouží k tomu, aby se reproduktor přesunul do „párovacího“ módu – po stisknutí se tedy reproduktor stane viditelným pro ostatní zařízení v okolí, které se k němu mohou připojit. Druhé tlačítko slouží k ovládání osvětlení, na které se podíváme v odstavci níže. Prostřední tlačítko slouží k aktivaci Bass Boostu, tedy k módu pro zvýraznění basů. Poslední dvě tlačítka slouží k ovládání přehrávání hudby – skladby můžete pomocí nich přeskakovat, anebo se vrátit o jednu zpět. Jak už to u podobných reproduktorů bývá zvykem, tak lze pomocí těchto tlačítek také ovládat hlasitost – stačí je podržet. Na pravém reproduktoru se poté nachází značka pro NFC – právě zde je místo, ke kterému musíte přiložit zařízení s NFC pro rychlé spárování. Na zadní straně se poté nachází AUX konektor, tlačítko pro zapnutí/vypnutí reproduktoru a napájecí zdířka 16V / 2.5A.

LED osvětlení

Reproduktor Lanchiya MK30 vás ihned po zapnutí ohromí osvětlením, které nabízí. LED osvětlení má hned několik režimů, které ovládáte pomocí tlačítka na přední straně (viz odstavec výše). Po aktivaci prvního módu se střídá celkem 256 dostupných barev, v dalších režimech se zobrazuje bílé osvětlení, které můžete dalšími klepnutími utlumit. V tomto případě by mi pro jednoduché ovládání osvětlení vyhovovala mobilní aplikace, každopádně se nejedná o nic tak strašného. Právě LED podsvícení dodává reproduktoru šmrnc a určitou dávku elegance. LED diody jsou umístěny v „krytkách“, které svým způsobem visí nad reproduktory. Pokud vám LED podsvícení nebude vyhovovat – například se vám nebude líbit, anebo se budete uchylovat ke spánku za doprovodu hudby – tak jej můžete samozřejmě úplně deaktivovat – stačí tři sekundy podržet zmíněné tlačítko.

Zvuk a zvukové technologie

O to, že se z každého poslechu hudby pomocí tohoto reproduktoru stane nezapomenutelný zážitek, se zasluhují již zmíněné elektronkové zesilovače, které byste našli v drahých reprosoustavách a u profesionálních zesilovačů, dále spolupráce konvexního tlumiče, dvouvrstvého hybridního neodymového magnetu a v neposlední řadě kuželová konstrukce se 100% papírovinou z buničiny. Výkon reproduktoru je až 40 W, potěší vás technologie pro zdůraznění basů technologie DSP E.A.I., díky které pracuje celý reproduktor v naprosté harmonii a produkuje naprosto perfektní zvuk. Když už jsme u toho zvuku, tak Lanchiya MK30 nemá problém s naprosto žádným žánrem – ať už se chystáte pustit si rap, pop anebo třeba operu, rozhodně vás nezklame. Podání zvuku je naprosto čisté a ani při nejvyšší hlasitosti nedochází k žádnému zkreslení, což je více než pozoruhodné.

Balení

Pokud se pro zakoupení reproduktoru Lanchiya MK30 rozhodnete, tak by vás mohlo zajímat, co všechno najdete v balení tohoto produktu. Lanchiya MK30 vám přijde ve stylové do bílé barvy laděné krabice. Na přední straně najdete vyobrazený samotný reproduktor, zboku poté najdete určité specifikace a další informace. Po otevření krabice stačí, abyste reproduktor vytáhnuli z bezpečného balení, které zaručuje, že nedojde k poškození reproduktoru ani při hrubém zacházení. Kromě samotného reproduktoru najdete v krabici také napájecí adaptér, nechybí samozřejmě ani návod a také 3.5mm propojovací kabel.

Resumé

Pokud hledáte perfektní bezdrátový reproduktor do domácnosti a kromě perfektního zvuku požadujete také moderní a luxusní design, tak nyní můžete přestat hledat. Lanchiya MK30 je totiž pro vás to pravé ořechové. O perfektní zvuk se postarají elektronkové zesilovače, konvexní tlumič, dvouvrstvé hybridní neodymové magnety a speciální kuželová konstrukce. Nechybí ani speciální technologie pro zvýraznění basů či DSP E.A.I. Co se týče designového řešení, tak vás na první pohled zaujmou dvě kopule, ve kterých se nachází samotné reproduktory. Tyto kopule jsou poté kryté stříškou, ve které se nachází LED diody pro jemné osvětlení celého reproduktoru. S reproduktorem Lanchiya MK30 rozhodně nevkročíte vedle v žádném případě. Pořídit si jej navíc k tomu nyní můžete ve speciální slevě za 4 990 korun.