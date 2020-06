4 zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (8. 6. 2020 – 14. 6. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Photoshop Camera je bezplatná, chytrá aplikace, která vám umožní přidávat k vašim fotografiím skvělé filtry a efekty s možností náhledu ještě před samotným pořízením fotografie. Aplikace funguje na principu umělé inteligence a nabízí plno skvělých funkcí a nástrojů pro úpravy vašich fotografií.

Řídit věznici není rozhodně nic jednoduchého. Pokud se o tom chcete přesvědčit na vlastní kůži, můžete si vyzkoušet novinku s názvem Prison Empire Tycoon – Idle Game. Vaším úkolem bude kontrolovat vězně, spolupracovat s kolegy a dělat vše pro to, aby ve vámi spravované věznici vše fungovalo tak, jak má.

Aplikace Planetary Remastered jistě potěší všechny milovníky vesmíru, astronomie a hudby. Jedná se o originální a pozoruhodnou aplikaci, která vám umožní si ve vizuálně zajímavém uživatelském rozhraní vychutnat vaši sbírku oblíbené hudby zcela novým způsobem – přehrávač se promění v planetárium a jednotliví interpreti v nebeská tělesa. Aplikace vyžaduje přístup k Apple Music a knihovně na iTunes.

Máte chuť na nějakou menší, jednoduchou, ale originální a zábavnou hříčku? Vyzkoušejte hru s názvem Stick With It. V této hře ovládáte malou neposednou kuličku, a vaším úkolem bude provést ji jednotlivými úrovněmi, plnými různých překážek. Snadné to opravdu nebude, po cestě na vás čeká řada nástrah. Jak daleko se zvládnete dostat?