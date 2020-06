Nenechte se napálit: 5 mýtů o rychlosti internetu

Online je v dnešní době prakticky naprosto každý. U mladších generací je tohle naprosto samozřejmé a postupně se s novými internetovými technologiemi začínají sžívat i starší generace. Tím se dostáváme i ke klasickému fenoménu, kterým je „pomalý internet“. Přiznejme si – každý z nás už v Googlu hledal, jakým způsobem lze internet zrychlit. Internet se dá označit za dobrého sluhu, ale špatného pána. Najdete na něm sice mnoho různých informací, avšak některé z nich mohou být jednoduše nepravdivé. V tomto článku se společně podíváme na 5 mýtů, které se týkají rychlosti internetu, respektive jeho zrychlení.

Vymazání cache zrychlí internet

Pokud si myslíte, že se váš internet zrychlí vymazáním cache, tak je to přesně opačně. Paměť cache využívá na internetu spoustu stránek a jsou určené naopak ke zrychlení načítání stránky. Když se totiž na nějakou stránku přesunete, tak prohlížeč musí tato data stáhnout, což je otázka několika desetin sekund, anebo třeba několika sekund – záleží, jak moc je stránka velká a optimalizovaná. Pokud je paměť cache na stránce aktivní, tak se po prvním přihlášení data stáhnou a uloží lokálně. To znamená, že jakmile se ke stránce připojíte opětovně, tak se tato data nemusí opět stahovat, ale ihned se nahrají z lokálního úložiště. To může často několikanásobně načtení internetových stránek zrychlit. Co se týče rychlosti internetu, tak na tu nemá paměť cache žádný vliv.

Postup pro smazání cache v Safari:

Čím blíž jsem k serveru, tím je internet rychlejší

Mnoho uživatelé si myslí, že čím blíže jsou serveru či poskytovateli, tím je jejich připojení. Sice to hraje určitou roli, ale rozhodně ne tak velkou, aby byl obyčejný uživatel schopen to poznat. V případě pomalého internetu nehraje velkou roli vzdálenost – nejčastěji jsou to poslední „uzly“ a části připojení, které se nachází před vaším domovem. Tyto části bývají často nějakým způsobem nedostatečné či horší – je tedy vcelku jedno, zdali se od poskytovatele nacházíte kilometr, anebo sto kilometrů. Vše záleží na kvalitě vašeho spojení – občas stačí opravdu jen nějaká forma rušení a rychlosti internetu mohou ihned začít kolísat.

Používaný stroj nemá na rychlost vliv

Někteří uživatelé si jednoduše myslí, že stroj, na kterém internet procházíte, nemá žádný vliv na rychlost internetu. Na rychlost takovou, vyjádřenou číslem, zařízení vliv samozřejmě nemá. Pokud však využíváte nějaké starší zařízení s klasickým pevným diskem, malou operační pamětí a slabým procesorem, tak se to samozřejmě projeví. Samotný prohlížeč potřebuje nějakou formu výpočetního výkonu, aby dokázal zobrazit veškerá data, animace a prvky, které se na webových stránkách nacházejí. Pokud tedy máte problém s rychlostí internetu, a to i přesto, že je rychlost vysoká, tak zkuste váš počítač upgradovat o SSD disk anebo přidejte paměť RAM, popřípadě kupte úplně nové zařízení.

Zrychlující programy jsou k ničemu

Jak na macOS, tak na Windows existují různé programy, které dokáží „zrychlit systém“. Ve většině případech jsou tyto programy naprosto k ničemu a slouží jen k tomu, aby z vás vylákaly peníze. Některé aplikace sice dokáží například pročistit systém či deaktivovat nějaké procesy, avšak s rychlostí internetu nemají absolutně co dělat. Pokud se tedy chystáte kupovat nějaký program pro zrychlení internetu, tak věřte, že se jedná o vyhozené peníze. Rychlost internetu vám žádný program nezrychlí. Zároveň je nutné podotknout, že s rychlostí internetu nemá co dočinění ani zabezpečení – například firewall atd.

Download je vždy větší než upload

Prakticky všichni poskytovatelé internetu nabízí ve svých internetových balíčcích větší download a několikanásobně menší upload. To rozhodně není způsobené tím, že by byl upload nějakým způsobem dražší – to ani omylem. Jedná se pouze o jakýsi trend a „oblbování“ zákazníka, který si pro alespoň o něco rychlejší upload musí zakoupit větší balíček, ve kterém dostane až zbytečně vysoký download. Pokud je váš poskytovatel internetu solidní, tak se s ním bude zajisté dát domluvit na speciálních rychlostech přímo pro vás. V tomto případě je vše jen a jen o domluvě. Z internetu 100/10 tak můžete bez problému udělat například 50/50 – a poskytovatele to rozhodně nevyjde dráž.