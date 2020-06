8 věcí, které si Android 11 „vypůjčil“ od operačního systému iOS

Výběr operačního systému je především otázkou preferencí. Uživatelé mají přirozeně sklon volit si takový operační systém, který jim bude vyhovovat svým uživatelským rozhraním a svými funkcemi. V oblasti technologií není ničím neobvyklým, že od sebe konkurence často vzájemně čerpá inspiraci – co se osvědčilo u iOS, to si může vypůjčit Android, a naopak. Čím se Google nechal při vývoji svého připravovaného operačního systému Android 11 inspirovat u Applu?

Sdílení souborů ve stylu AirDrop

Funkce AirDrop umožňuje díky Bluetooth a Wi-Fi připojení snadný a rychlý přenos souborů nebo odkazů mezi dvěma Apple zařízeními. Podobnou funkci zavedla i společnost Google. V jejím podání nese tato funkce název Fast Share, a měla by se stát jednou z hlavních novinek v připravovaném operačním systému Android 11. Společnost Apple představila funkci AirDrop v roce 2013 s příchodem operačního systému iOS 7.

Rozvrh tmavého režimu

Fotogalerie iOS 13 tapeta tmavy rezim 1 iOS 13 Tmavy rezim v Nastaveni 1 Vstoupit do galerie

Na celosystémový tmavý režim si majitelé iOS zařízení museli počkat relativně dlouho – původně se o něm spekulovalo v souvislosti s iOS 10, nakonec přišel ale až v operačním systému iOS 13. Když ho ale Apple konečně představil, byla funkce poměrně dobře propracovaná a nabízela kromě jiného také možnost automatické aktivace tmavého režimu na základě denní doby nebo času východu a západu slunce. Společnost Google zavedla plně celosystémový tmavý režim v operačním systému Android 10, pohrávala si s ním ale už dříve. Zatím ale není možné tmavý režim na chytrých zařízeních s Androidem naplánovat podobně, jako je tomu v iOS 13. Tato funkce by nicméně měla být zavedena v operačním systému Android 11.

Integrované ovládání chytré domácnosti

Fotogalerie homekit domacnost 3 homekit domacnost 1 Vstoupit do galerie

Apple začal brát nativní podporu prvků chytré domácnosti v iOS vážně v době vydání operačního systému iOS 10. Uživatelé postupem času získali v oblasti ovládání chytré domácnosti čím dál více možností včetně snadného spravování jednotlivých zařízení a scén z Ovládacího centra nebo možnosti nastavení automatizací. Google sice nabízí platformu Google Home, která umožňuje ovládání prvků chytré domácnosti, chybí ale integrace do smartphonů a tabletů ve stylu HomeKitu. Toho by se měli uživatelé také dočkat spolu s příchodem operačního systému Android 11, a to včetně widgetů, umožňujících ovládání chytrých zařízení ze všech míst v operačním systému.

Snazší přepínání zvuku

Fotogalerie prepnout_zvukovy_zdroj_ios2 Wi-Fi Bluetooth iOS 11 ovladaci centrum 3 Po rozbalení přes 3D Touch je u prvků napsané, že jsou nepřipojené Vstoupit do galerie

Ačkoliv si majitelé smartphonů a tabletů s Androidem mohli prakticky odjakživa pochvalovat možnosti přizpůsobení a všudypřítomnost widgetů, systém přepínání zvuku si Google v operačním systému Android 11 vypůjčí od Applu – bude fungovat na podobném principu, na jakém funguje přepínání zvuku v Ovládacím centru v operačním systému iOS 13. Uživatelé tak budou moci snadno a rychle přepnout zvuk do reproduktoru mobilního zařízení, Bluetooth sluchátek nebo třeba do chytrého reproduktoru Google Home.

Jednorázová povolení

Fotogalerie iOS povoleni polohy 2 iOS povoleni polohy 3 Vstoupit do galerie

Soukromí je pro společnost Apple podle jejích vlastních slov velmi důležité. Proto také umožňuje uživatelům udělit aplikacím přístup k polohovým údajům pouze jednorázově, případně zvolit, zda chtějí tento přístup udělit v případě aktivního používání aplikace, nebo neustále. S příchodem operačního systému Android 11 budou moci i uživatelé u konkurence určit, zda mají mít například aplikace pro přepravní služby nebo dodávky jídla přístup k jejich poloze nepřetržitě, nebo pouze jednorázově.

Vylepšené rozhraní pro screenshoty

Fotogalerie iOS 13 snimky obrazovky 2 iOS 13 snimky obrazovky 3 Vstoupit do galerie

Majitelé mobilních zařízení od Applu dostali před pár lety více možností práce se screenshoty – mohou nyní například ihned po pořízení screenshotu provádět jeho anotace, v nejnovější verzi operačního systému iOS mohou určit, zda chtějí pořídit snímek aktuální obrazovky, nebo celé webové stránky. Mohou si také zvolit uložení snímku obrazovky do galerie fotoaparátu nebo do nativních Souborů, ihned po pořízení jej sdílet, případně rovnou smazat. Nyní to vypadá, že se podobné nativní funkce dočká také operační systém Android 11:

Funkce záznamu obrazovky

Fotogalerie iOS 11 preview 22 Ovládací centrum - 3D Touch na záznam obrazovky iOS 11 Beta 4 novinky 6 Při spuštění nahrávání obrazovky se aktivuje odpočítávání od 3 a až poté se začne dění na obrazovce zaznamenávat Vstoupit do galerie

Pro účely záznamu obrazovky existuje jak v iOS, tak i v Androidu poměrně bohatá nabídka nástrojů třetích stran. Operační systém iOS ale navíc umožňuje uživatelům začít obrazovku nahrávat prakticky kdykoliv a kdekoliv – stačí jen klepnout na příslušnou ikonku v Ovládacím centru. Nativní funkce záznamu obrazovky skýtá spoustu výhod od pohodlnosti a rychlosti po lepší soukromí, a měla by se stát také součástí operačního systému Android 11.

Lepší správa notifikací

Operační systém Android se může v mnoha směrech pochlubit skvělým systémem notifikací. Jejich bohatost a četnost se ale snadno může stát nepřehlednou. Společnost Apple již před pár lety začala vylepšovat a zjednodušovat způsob správy, ovládání, mazání a seskupování notifikací. Jednou z užitečných funkcí v iOS je také možnost smazat všechny notifikace najednou. S příchodem operačního systému Android 11 by se ale této možnost měli dočkat také majitelé konkurenčních zařízení.