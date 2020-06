Válečný film s Tomem Hanksem už má na TV+ datum premiéry

Apple chce svou TV+ dostat mezi lidi, jak jen to jde. Poté, co do ní v minulých týdnech přidal celou řadu nových pořadů, na ní již zanedlouho uspořádá premiéru nového válečného filmu s Tomem Hanksem, ze kterého by se měl stát trhák.

Film Greyhound, který se má opírat o skutečné události související s konvojem plujícím přes Atlantik kvůli dodávce bojového materiálu spojeneckým vojákům na frontě v Evropě, si měl svou premiéru původně odbýt 7. května v kinech. Tyto plány však nakonec vzaly kvůli pandemii koronaviru za své a totéž platí i o druhém termínu, se kterým vydavatel filmu počítal. A právě v tuto chvíli vstoupil do hry Apple s nabídkou 70 milionů dolarů za to, že bude moci film vydat on na své platformě, na což vydavatel nakonec kývl. Stát se tak má už v pátek 10. července, pravděpodobně pak hned ráno.

Získání filmu Greyhound pro TV+ se dá s trochou nadsázky označit za jakýsi první krok Applu z jeho původního plánu ohledně originálního obsahu nabízeného přes jeho streamovací platformu. Nutno přitom podotknout, že podle velmi dobře informovaných zdrojů se nejedná ani zdaleka o krok poslední a ani největší. Apple má totiž v poslední době intenzivně jednat se společnostmi vlastnícími práva na ověřené televizní klasiky, které by pro svou službu rád získal a skrze které by na ní měl přilákat nové předplatitele. Kdy přesně bychom se mohli nových kousků dočkat a co přesně to bude nicméně ukáže až čas.