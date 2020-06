Photoshop Camera: Nová aplikace od Adobe, která hravě nahradí nativní Fotoaparát v iPhonu

Pokud patříte mezi zastánce společnosti Adobe a používáte její aplikace či balíčky, tak se vám rozhodně bude líbit tento článek. V případě, že na iPhonu používáte Lightroom či Photoshop Express, tak si tuto „sbírku“ aplikací můžete rozšířit o zbrusu novou aplikaci, kterou Adobe vydalo. Nová aplikace má název Photoshop Camera, a jak už můžete z názvu tušit, tak se jedná o aplikaci, jenž má nahradit nativní aplikaci Fotoaparát. Aplikace Photoshop Camera je k dispozici naprosto zdarma a důraz se v ní klade především na filtry, nechybí však ani funkce, které využívají umělou inteligenci.

Adobe aplikaci Photoshop Camera označuje jakožto „fotoaparát vašich snů“. Co si budeme nalhávat, v App Storu jsou samozřejmě k dispozici lepší, respektive profesionálnější aplikace, jenž dokáží nativní Fotoaparát nahradit. Photoshop Camera však cílí spíše na amatérské uživatele, kteří rádi využívají filtry (v Photoshop Camera jich je k dispozici přes 80). Všechny tyto filtry lze aplikovat buď při focení, anebo samozřejmě až po něm. Filtry jsou rozděleny do různých kolekcí, které pochází od různých celebrit, influencerů, apod. Kolekce filtrů se má samozřejmě postupně zvětšovat, už teď má Adobe v plánu uzavřít partnerství s Billie Eilish, která do aplikace dodá taktéž své vlastní filtry. Skvělou možností je poté možnost okamžitého importu do aplikace Photoshop.

Adobe v rámci této aplikace myslelo také na okamžité sdílení, a proto do aplikace integrovalo tlačítka pro rychlé sdílení na Facebook, Instagram a do aplikace Zprávy. Adobe dále uvádí, že pro práci s Photoshop Camera nepotřebujete žádné znalosti v Photoshopu – název nové aplikace totiž lehce mate. Navíc k tomu se jedná o perfektní aplikaci, díky které mohou uživatelé vstoupit do balíčku služeb Creative Cloud, čímž může Adobe nalákat nové zákazníky. O aplikaci Photoshop Camera a jejich funkcích se můžete dočíst více na speciálních stránkách od Adobe, aplikace je poté, jak už jsme zmínili, k dispozici zdarma v App Storu.