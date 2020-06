iOS 14 by měl být díky novému vývojovému systému Applu bez větších chyb

Představení nové verze operačního systému iOS s označením 14 klepe na dveře. Jeho odhalení se totiž dočkáme již v pondělí 22. června po 19. hodině s tím, že ještě ten den vypustí Apple do světa první vývojářskou beta verzi, kterou odstartuje několikaměsíční testování. Právě z toho však mají někteří jablíčkáři již nyní trochu strach. Instalace bet a potažmo i prvních ostrých verzí systému totiž v minulosti byla svým způsobem riziková, jelikož systém trpěl řadou chyb, které nebyl Apple schopen opravit mnohdy dlouhé týdny či měsíce. Letošní iOS by však měl být v tomto směru jiný.

Před pár měsíci jsme vás informovali o malém vývojovém zemětřesení, které se v Applu po vydání iOS 13 odehrálo. To bylo důsledkem celkové nestability systému a mnoha chyb, které v něm byly jak po dobu beta testování, tak i po vydání prvních ostrých verzí. Aby Apple podobné katastrofě zabránil do budoucna, měl začít iOS 14 vyvíjet podle zcela nového klíče, který měl být založen na jednoduchosti a svým způsobem i na minimální provázanosti jednotlivých prvků systému. Nyní – těsně před odhalením – zdroje Bloombergu potvrzují, že se Apple klíče držel po celou dobu vývoje a systém vytvořil tak, aby byl i přes relativně slušné množství novinek co nejméně zabugovaný a když už v něm chyba bude, aby šla daná část buď snadno opravit, nebo deaktivovat bez toho, aby byl ovlivněn jakkoliv výrazněji celý systém.

Obecně přirovnávají zdroje chystaný iOS 14 k iOS 12 z roku 2018. I ten měl totiž za úkol primárně zlepšit renomé Applu po nepovedeném vydání iOS 11, který byl dlouhodobě označován za nejhorší operační systém pro iPhony v dějinách kalifornského giganta. Ani o iOS 12 se sice nedalo říci, že byl naprosto bez chyb, ale oproti “jedenáctce” jich měl daleko méně. Pokud by se tedy iOS 14 částečně “dvanáctkou” inspiroval a přinesl by chyb ještě méně, mohli bychom se na podzim, kdy vyjde jeho veřejná verze, dočkat skutečně perfektního uživatelského zážitku.