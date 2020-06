Apple se pouští do boje proti rasismu, vynaloží na něj 100 milionů dolarů

V souvislosti s masovými nepokoji kvůli nedávnému usmrcení Afroameričana George Floyda policistou v USA oznámil Apple založení nové iniciativy zaměřené právě na potlačení rasismu a spravedlnost pro všechny. Na svém Twitteru oznámil tento krok šéf Applu Tim Cook s tím, že jeho společnost na aktivity spojené s iniciativou vynaloží na 100 milionů dolarů.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp

— Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020