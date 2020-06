Živě: Sledujte představení nových her pro chystaný Playstation 5

Příchod nové generace herní konzole Playstation od Sony klepe na dveře čím dál hlasitěji a to i přes současnou situaci ve světě. Po nedávných demonstracích grafických schopností a detailních technických specifikací má totiž dnes večer v plánu Sony světu představit hry, kterých se na novince výhledově dočkáme. Pokud vás tedy právě tato tématika nenechává chladnými, na dnešní večer byste si neměli nic plánovat.

Živé vysílání prezentace her pro Playstation 5 začne přesně ve 22:00 našeho času a k dispozici bude jak na YouTube, tak na Twitchi. Přestože bude klasicky v angličtině, tuzemský herní magazín Vortex chystá jako již tradičně česky komentovaný přenos na svém kanále, který můžete sledovat i přes okno pod tímto odstavcem. Vysílání na něm začne už ve 21:45 s tím, že před zahájením prezentace Sony si bude možné vyslechnout různé pohledy a očekávání členů týmu Vortexu.

Co se pak týče samotní prezentace, ta měla původně proběhnout přesně před týdnem. Kvůli davovým nepokojům v USA souvisejících se smrtí Afroameričana George Floyda se však Sony rozhodlo o odklad, aby si zajistilo dostatečnou pozornost z řad veřejnosti. Nutno podotknout, že to se mu velmi pravděpodobně podaří, jelikož her, které bychom měli dnes na prezentaci, je opravdu mnoho, přičemž spoustu detailů o nich právě v posledním týdnu “uniklo”. Jejich oficiální odhalení proto bude zcela určitě mnohými hráči velmi sledované.