Čech vyvinul náramek pro boj s koronavirem

Ač se život v naší zemi pomalu vrací do starých kolejí, stále musíme dodržovat jistá bezpečnostní opatření, mezi které se řadí například povinné rozestupy. I tato prevence je důležitá, ovšem může se stát, že na ni člověk prostě zapomene nebo neví, kolik dva metry přibližně jsou. To vedlo k vytvoření náramku i Čecha Michala Kuzmiaka, který přišel se zařízením zvaným Proximity monitor. Náramek vypadá jako hodinky, ale čas neukazuje. Naopak má uživatele upozornit, že se příliš přiblížil k jinému člověku.

Michal Kuzmiak prozradil, že náramek vlastně vznikl úplnou náhodou. Když se jeho malá dcera vracela do školy, nabádal ji, aby se v rámci doržování opatření držela v patřičné vzdálenosti od svých spolužáků. Byť slíbila, že bude, nedokázala odhadnout, kolik jsou dva metry. Náramek funguje naprosto jednoduše. Vyhledává ve svém okolí jiný náramek a jakmile se někdo přiblíží na vzdálenost menší něž dva metry, začně svítit červenou barvou a vibrovat. Podle slov tvůrce stačí pak náramek nabít pouze jedenkrát týdně.

Spolutvůrce Tomáš Ječný doplnil, že mají ambice funkce náramku rozšiřovat. Časem by si prý pomohl pamatovat, kde a koho nositel zařízení už potkal, přičemž jsou samozřejmě splněny veškeré nároky GDPR. Proximity monitor by dle tvůrců mohl být platný především v domovech pro seniory a tam, kde se ve větším počtu shromažďují ohrožené skupiny obyvatel. Náramek má hmotnost pouze 23 gramů a jeho cena je něco málo přes 700. Pokud by ale byl zájem velký a byla by uskutečněna masová výroba, cena by prý spadla na polovinu. Na pulty se dostane, jakmile o něj bude značný zájem.