Apple končí s vývojem iBooks Author a iTunes U

Pokud patříte mezi nadějné spisovatele, tak jste mohli jablečný počítač využít k napsání nějaké té knihy – a nemuseli jste si ani kupovat nějaký drahý program. Postačila vám aplikace iBooks Author, jenž je určená všem autorům. V minulosti byla aplikace iBooks Author vcelku oblíbená, avšak v poslední době na ni Apple jednoduše „kašlal“ a uživatelům se tohle samozřejmě nelíbilo. Prakticky stejný scénář se stal i v případě aplikace iTunes U, jenž je určená pro pedagogy a jednoduchou výuku celé třídy. I v tomto případě se uživatelé postupně stávali nespokojenými. Apple se rozhodl tohle „trápení“ ukončit a dnes oznámil, že obě dvě zmíněné aplikace ruší.

Co se týče první zmíněné aplikace, tedy iBooks Author, tak se uživatelé v budoucnu nedočkají žádných dalších aktualizací. Původní uživatelé budou schopni aplikaci i nadále využívat, noví uživatelé už ji však v rámci App Storu od 1. července nenajdou. I nadále bude aplikaci možno stáhnout z historie nákupů. Pokud tedy víte, že chcete v iBooks Author někdy pracovat, tak máte posledních pár dní na stažení. Apple chce všechny uživatele iBooks Author směřovat do kancelářského balíčku iWork, přesněji tedy do aplikace Pages, kde lze knihy také psát. Mnoho funkcí se totiž z aplikace iBooks Author dostalo právě do Pages, takže by tento přechod pro uživatele neměl být bůhvíjak složitý. To, že dojde brzy k nějaké formě „zrušení“ této aplikace, bylo zřejmé již delší dobu – nedočkali jsme se totiž očekávaného přejmenování na Apple Books Author a dokonce není k dispozici ani aplikace přizpůsobená iPadům. Pokud máte v iBook Author rozdělanou nějakou práci, tak se není čeho obávat. Apple do Pages přidá novou možnost pro import rozpracovaných knih ve formátu .iba z tohoto programu.

Co se týče iTunes U, tak tato aplikace se dočká svého zrušení hned na začátku roku 2021 – nutno podotknout, že nikoliv na konci školního roku. V České republice nebyla aplikace iTunes U, určená pedagogům, příliš populární. Mnoho pedagogů totiž nejen v momentální koronavirové době zvolilo k vyučování žáků platformu Google Classroom. Navíc k tomu se aplikace iTunes U v poslední době nedočkala žádných aktualizací, což je další jeden z důvodů, proč pedagogové sáhli po jiných platformách. Apple namísto vývoje iTunes U začal vyvíjet aplikace Schoolwork a Classroom, jenž jsou určené pro iPad a nevidí tak důvod v tom, aby pokračoval ve vývoji iTunes U – což je samozřejmě logické.