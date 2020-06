Wetransfer: Jednoduchý a zdarma dostupný způsob jak poslat data přes internet

Potřebovali jste někdy ať už kolegovi nebo kamarádovi poslat soubor, který se nevešel do mailu a nešlo jej kvůli velikosti poslat ani přes žádný Messenger? Pokud ano, pak mi jistě dáte zapravdu, že najít řešení je často poměrně složité. Buď se musíte spolehnout na sharovací služby typu rapidshare a tak podobně anebo musíte mít vlastní FTP. Naštěstí však existuje jednoduché a elegantní řešení, díky kterému můžete zcela zdarma posílat tyto soubory a to až do velikosti 2GB, v placené verzi pak až do 20GB. Pojďme se podívat na Wetransfer, který sami již dlouhé roky používáme.

To, co mě osobně baví nejvíc, je jednoduchost celé služby. Zkrátka vyberete soubor, který chcete poslat v přes webové rozhraní wetransfer.com a zvolíte mail vás jako odesilatele a mail, na který má být doručen odkaz ke stažení. Jakmile zvoláte možnost Transfer, data se automaticky přenesou na server služby a vám dojde email potvrzující odeslání souboru, stejně tak dojde příjemci email s odkazem pro stažení. V rámci zdarma dostupné verze služby má příjemce ke stažení 7 dní, poté se soubor ze serveru odstraní a není možné jej stáhnout. Soubor je fyzicky na serveru a příjemce si jej může stáhnout kdykoli, aniž byste vy museli sedět u počítače a soubor v ten stejný moment odesílat.

V rámci služby Wetransfer můžete posílat zdarma data do velikosti 2GB, v případě, že potřebujete odeslat větší data, je nutné zaregistrovat se pro placenou verzi Wetransfer Pro, která vám následně umožní posílat soubory až do velikosti 20GB a zároveň získáte 2TB uložiště, kde můžete své soubory skladovat. Za službu s označením Pro si poskytovatel účtuje poplatek 12€ měsíčně, což je částka, která je hluboce pod hranicí některých cloudových nebo co-work služeb, které používají velké společnosti. Pokud jste tým dvou vývojářů a potřebujete mezi sebou posílat data do 20GB, rozhodně se jedná o velmi zajímavou alternativu, jak se vyhnout často zbytečně drahým a hlavně složitým řešením. Na druhou stranu, nelze od Wetransfer očekávat nic víc než to, že zkrátka dostanete data z jednoho počítače do druhého, ať už jsou kdekoli na světě.