7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (11. 6. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace Mindfulness for Children App cílí především na děti a celé rodiny. Tento nástroj totiž dokáže zasvětit celou rodinu do tajů meditace a případně odbourat stres a nastolit tu pravou rodinnou pohodu. Samotná dokumentace navíc slibuje, že aplikace dokáže celkově sblížit členy rodiny a její dlouhodobé používání je obecně prospěšné.

Původní cena: 149 Kč (79 Kč)

Jak již samotný název napovídá, zakoupením aplikace Speedy – Speedometer získáte parádní a vcelku spolehlivý nástroj, který vám pomůže s měřením rychlosti. Pokud vás například zajímá, za jak dlouho dokážete v autě zrychlit z nuly na sto, s touto aplikací to hravě zjistíte.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Pokud pro komunikaci s vaší rodinou či přáteli používáte především nativní řešení od Applu s názvem iMessage, zbystřete. Aplikace Beagle Bruno vám totiž zpřístupní 25 parádních samolepek, na kterých se nachází vyobrazený bígl v těch nejrůznějších situacích.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Napadlo vás někdy, že byste se stali šéfem policejního sboru a vydali se na boj se zločinem? Přesně tato příležitost se vám naskytne ve hře This Is the Police 2, kde se ocitnete v roli šerifa. Následně budete spravovat úkoly jednotlivých policistů, budete vést vyšetřování, vyslýchat a případně zavírat zločince do vězení.

Původní cena: 179 Kč (79 Kč)

Určitě jste se již někdy setkali se situací, kdy jste zachytili parádní moment, ale finální snímek vám zkazil nějaký nevyžádaný objekt. S tímto problémem si dokáže poradit aplikaci Remove Objects. V té vám jednoduše stačí zvolit prostor, kde se daný objekt nachází a umělá inteligence se postará o jeho odstranění.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jestliže v restauraci častokrát tápete nad tím, jaké byste měli nechat spropitné, určitě byste se přinejmenším měli podívat na aplikaci Tipsy – Fun Tip Calculator. Tento nástroj totiž dokáže spočítat ideální výši zmiňovaného spropitného a ušetřit vám tak čas i nervy.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Hledáte nějakou nenáročnou hru, která vás dokáže parádně zabavit a při jejím hraní velice snadno ztratíte pojem o čase? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli přehlédnout titul Rain Drop Catcher. V této hře totiž budete ovládat obyčejný květináč s rostlinou a vaším úkolem bude, abyste dokázali „sbírat“ déšť, který na vás padá z mraků nad vámi.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)