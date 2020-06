7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (11. 6. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud rádi čtete nejrůznější novinky ze světa a chtěli byste zůstat v obraze, určitě by se vám mohla hodit aplikace News Headlines: App for Google. Tato aplikace vám totiž bude pravidelně přinášet informace o aktuálním dění, a to tím, že vám do notifikačního centra bude zasílat příslušné notifikace.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – News Headlines: App for Google 1 Aplikace se slevou – News Headlines: App for Google 4 Aplikace se slevou – News Headlines: App for Google 3 Aplikace se slevou – News Headlines: App for Google 2 Vstoupit do galerie

Dokumenty ve formátu PDF jsou bezpochyby nejrozšířenější vůbec. Pokud hledáte nějaký spolehlivý a kvalitní nástroj, který by vám pomohl s tvorbou těchto souborů, možná by vám mohla pomoci aplikace PDF Creator Star. Ta totiž dokáže převádět nejrůznější dokumenty do formátu PDF.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-PDF Creator Star 1 Aplikace se slevou-PDF Creator Star 2 Vstoupit do galerie

Zajímalo vás někdy, jaký čas je aktuálně například ve Spojených státech amerických, ve Švédsku či ostatních zemích? Odpověď vám dokáže poskytnout aplikaci FlagTimes – The time zones app. Ta totiž funguje přímo z horního menu baru, kde si můžete nastavit vybrané státy a podle jejich vlajek je rozeznávat.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-FlagTimes - The time zones app 1 Aplikace se slevou-FlagTimes - The time zones app 4 Aplikace se slevou-FlagTimes - The time zones app 3 Aplikace se slevou-FlagTimes - The time zones app 2 Vstoupit do galerie

Pokud hledáte nějaký spolehlivý nástroj, který by dokázal posunout vaši produktivitu kupředu, možná by vás mohla zaujmout aplikace All Things Done. Ta totiž dokáže spravovat váš pracovní čas, kdy vám připomene například nutnou pauzu, případné úkoly a řadu dalších.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Jak již samotný název napovídá, stažením aplikace Video Converter Moravi získáte kvalitní nástroj, který vám poslouží v případě nutnosti konverze videa. Tato aplikace si rozumí s téměř všemi dnes nejpoužívanějšími formáty a pyšní se perfektní rychlostí samotného převodu. Video Converter Moravi navíc nabízí řadu dalších funkcí, které vám usnadní editaci videa a přidají spoustu možností.

Původní cena: 629 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Video Converter Movavi 1 Aplikace se slevou-Video Converter Movavi 5 Aplikace se slevou-Video Converter Movavi 4 Aplikace se slevou-Video Converter Movavi 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Video Converter Movavi 2 Vstoupit do galerie

MacBooky v základní konfiguraci bohužel nenabízejí velké úložiště, kvůli čemuž jej můžete velice snadno a rychle zaplnit. Pokud tápete nad tím, jaké soubory vám zabírají nejvíce místa, určitě byste měli zvážit zakoupení aplikace File List Export. Ta totiž dokáže proskenovat váš disk a poskytnout seznam všech souborů, u kterých samozřejmě nechybí informace o jejich velikosti.

Původní cena: 179 Kč (79 Kč)

Dobrodružné akční hry, u kterých si zároveň procvičíte vaše logické myšlení, mají bezpochyby své osobité kouzlo. Do této kategorie také spadá titul The Pillar. V této hře se ocitnete v neznámém světě, konkrétně tedy na nejrůznějších ostrovech, kde se budete věnovat prozkoumávání a samozřejmě se nevyhnete nejrůznějším hádankám.

Původní cena: 12,49 € (11,24 €)