Zpoždění výroby iPhonů 12 potvrzeno dalším zdrojem

Pandemie koronaviru, která decimuje od začátku letošního roku svět, přidělala Applu z hlediska vývoje iPhonů 12 a jejich následné výrobě tlustou pořádné vrásky na čele. Ty bude navíc zřejmě vyhlazovat až do samotného představení novinek, jelikož se mu ani zhruba čtvrt roku před jejich plánovaným představením nepodařilo najet na jeho standardní každoroční režim. Vyplývá to alespoň z tvrzení několika na sobě nezávislých zdrojů. Posledním z nich je DigiTimes, který své informace zveřejnil dnes v noci na svých asijských stránkách.

Start výroby iPhonů plánovaných na září zvládají dodavatelé Applu ve spolupráci s ním každoročně v květnu, maximálně pak červnu, jelikož jen tak jsou schopní na první týdny zářijových prodejů vyrobit dostatek telefonů. Kvůli problémům spojeným s pandemií koronaviru nicméně letos ani jeden z těchto termínů nesplnili a do výroby iPhonů 12 se proto pustí až v červenci, což nyní potvrdily právě i zdroje DigiTimes. Přesunutí představení iPhonů ze září na říjen se tak zdá čím dál pravděpodobnější, ba co víc – téměř nevyhnutelné. Zhruba měsíční skluz se totiž zkrátka někde projevit musí.

Ačkoliv se nyní zdá odsunutí Keynote nevyhnutelné, je více než jasné, že se mu bude Apple chtít do poslední chvíle vyhnout. Podzim a zima jsou totiž pro něj stejně jako pro naprostou většinu světa prodejně naprosto klíčové, jelikož se již začíná naplno projevovat vánoční mánie. Každý den nedostupnosti produktu je proto pro kasu společnosti velká nepříjemnost. Týdny či měsíce jsou pak tvrdým knockoutem, ze kterého se mohou společnosti vzpamatovávat klidně dalších několik měsíců. Applu by sice odsunutí představení až tak obrovsky neublížilo, na finančních výsledcích by se však určitým způsobem zaručeně promítlo.