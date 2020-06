Na iOS míří postapokyptická hříčka HAAK

Adventur, RPG a dalších delších titulů jsme tu za poslední dobu měli více než dost. Co si ale střihnout nějaký ten výlet do postapokalyptického světa? Vývojáři ze studia Blingame totiž již delší dobu pracují na zajímavé hříčce HAAK, která oplývá nejen zajímavým vizuálem, ale i nanejvýš originálním vyprávěním. Navíc se jedná o hru z žánru metroidvania, tedy již téměř zapomenutého druhu titulů, které nabízí rychlou hratelnost a především originální herní mechaniky.

Na jablečný operační systém se denně dostanou stovky her, avšak jen málokteré se mohou pochlubit nějakou větší originalitou, zajímavým námětem nebo snad netradičním zasazením. Naštěstí se vývojáři ze studia Blingame slitovali a přispěchali právě s takovým titulem, který tohle vše nabídne. Jedná se o hříčku jménem HAAK, kde se v kůži jakéhosi chlapce budeme prohánět postapokalyptickým světem a obdivovat krásy zašlé civilizace. Nebude chybět nádherný kontrast, zajímavý vizuální styl a především epický soubojový systém, kde bude hrát roli rychlá hratelnost, efektivní využití schopností a především adaptace na prostředí. Širokou paletu nabídnou i nepřátelé, kteří se budou vyskytovat ve formě jakýchsi zmutovaných brouků, nebo naopak mechanických příšer.

Vývojáři slibují také kvalitní příběh, kdy budeme muset hledat poslední kapku života a procházet pustou krajinou. Tvůrci nás tak neochudí o hutnou atmosféru, která jde ruku v ruce s pozoruhodným vizuálním stylem, a především výzvy, které nás do hry vtáhnou ještě více. A pokud vás náhodou hlavní příběhová linka přestane bavit, můžete se kdykoliv uvrtat do některé z vedlejších misí a pokusit se získat nějaké vybavení či schopnosti nad rámec vyprávění. Tak či onak, rozhodně to vypadá, že se máme na co těšit. Už jen kvůli tomu, že kromě iOS a Androidu titul vyjde i na Nintendo Switch, což věští daleko širší možnosti než v případě pouhých mobilních platforem. Kdy hra přesně vyjde je ve hvězdách, ale podle slov vývojářů by to mělo být již v blízké, dohledné době.