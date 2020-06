7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (10. 6. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak již samotný název vcelku prozrazuje, zakoupením aplikace Super Easy Timer pro svůj Mac získáte parádní a spolehlivý časovač. Následně vám už jednoduše stačí zadat požadovaný čas a po jeho uplynutí vás aplikace sama upozorní. Výhodou navíc je, že při potřebě změny nemusíte časovač rušit a případně nastavovat nový, ale můžete z něj přímo odebrat čas a dokonce vám poslouží i jako budík.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Super Easy Timer 1 Aplikace se slevou-Super Easy Timer 4 Aplikace se slevou-Super Easy Timer 3 Aplikace se slevou-Super Easy Timer 2 Vstoupit do galerie

Považujete se za fanouška logických a tajuplných her? V takovém případě by vám neměla utéct dnešní nabídka na hru Mahjong Venice Mystery Puzzle, ve které na vás čeká více než 500 úrovní. V jednotlivých levelech budete muset plnit jednotlivé hádanky a skládat přesné mozaiky, čímž se posunete o krok blíže k cílí.

Původní cena: 149 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Mahjong Venice Mystery Puzzle 1 Aplikace se slevou-Mahjong Venice Mystery Puzzle 5 Aplikace se slevou-Mahjong Venice Mystery Puzzle 4 Aplikace se slevou-Mahjong Venice Mystery Puzzle 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Mahjong Venice Mystery Puzzle 2 Vstoupit do galerie

Operační systém macOS nabízí nativní řešení pro tvorbu snímků obrazovky, které můžeme bezpochyby označit za vcelku solidní a spolehlivé. Co když ale chcete vytvořit screenshot nepravidelného tvaru? S tím vám dokáže pomoci aplikace Screenshot FX – Rounded Shapes.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Aplikace Network Security Scanner – NSS dbá na soukromí a bezpečí svého uživatele. Tento nástroj totiž dokáže proskenovat a monitorovat události na síti, kdy vás dokáže upozornit v případě nějaké změny a informuje o uživatelích, kteří jsou na stejnou síť připojeni.

Původní cena: 199 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Network Security Scanner - NSS 1 Aplikace se slevou - Network Security Scanner - NSS 3 Aplikace se slevou - Network Security Scanner - NSS 2 Vstoupit do galerie

Hledáte nějaký spolehlivý překladač, který byste mohli použít i bez nutnosti internetového připojení? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná by vás mohla zaujmout aplikace Lingvo European Dictionary. Tento překladač si totiž poradí s ruštinou, angličtinou, francouzštinou, španělštinou, němčinou, italštinou a portugalštinou.

Původní cena: 1 050 Kč (599 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Lingvo European Dictionary 1 Aplikace se slevou-Lingvo European Dictionary 5 Aplikace se slevou-Lingvo European Dictionary 4 Aplikace se slevou-Lingvo European Dictionary 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Lingvo European Dictionary 2 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějakou spolehlivou aplikaci, která by vám pomohla s uložením citlivých informací v zabezpečené podobě, zbystřete. My Eyes Only vám totiž poslouží pro vaše platební karty, přihlašovací údaje a hesla, zabezpečené poznámky, cestovní pasy, různá členství, zdravotní zprávy a řadu dalších. Data jsou zabezpečena pomocí 256-bitového AES šifrování.

Původní cena: 299 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-My Eyes Only 1 Aplikace se slevou-My Eyes Only 5 Aplikace se slevou-My Eyes Only 4 Aplikace se slevou-My Eyes Only 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-My Eyes Only 2 Vstoupit do galerie

Pokud máte v oblibě tahové strategie, rozhodně byste neměli přehlédnout titul Broken Lines. V této hře se totiž ocitnete v dobách Druhé světové války, přičemž hlavní rozdíl spočívá v tom, že se setkáte s alternativní historií. Hra vypráví příběh osmi vojáků, kteří bohužel ztroskotali za nepřátelskými liniemi. Vaším úkolem bude, abyste vaše vojáky dokázali dostat domů, u čehož samozřejmě budete muset čelit všem hrůzám samotné války.

Původní cena: 24,99 € (19,99 €)