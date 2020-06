HomeKit novinky: Senzor a zásuvka od VOCOlinc do 700 Kč + soutěž

Komerční sdělení: Další dvě smart novinky už jsou na cestě do regálů českých prodejců. Už nyní můžete objednávat VOCOlinc VP3 s měřením spotřeby, nebo smart senzor VS1 na okna dveře. Ani jeden z produktů nepotřebuje bridge. Navíc, objednávkou novinek přímo u distributora se teď zařadíte do losování o dva hodnotné poukazy na další nákup. Stačí napsat do objednávky heslo: “SOUTĚŽÍM”.

“Hey Siri, turn on the fan”

Nenápadný design a velikost, zato nápadité vlastnosti. Smart zásuvka VP3 vám pomůže měřit spotřebu zapojeného zařízení a především ho pak vzdáleně ovládat. Ať už jde o obyčejnou lampu, stylové akvárium, nebo třeba větrák, načasujte zapnutí a vypnutí podle preferovaného harmonogramu v nativní aplikaci. V ní máte rovněž pod kontrolou denní, týdenní a měsíční spotřebu. Stačí vám k tomu běžný chytrý telefon a Wi-Fi 2,4GHz. Pokud používáte chytré asistenty Apple HomeKit, Alexu, či Google Assistanta, spárujte zásuvku napřímo s nimi a přidejte ji do scén či ovládejte hlasovými pokyny!

Zásuvku VOCOlinc VP3 můžete objednat na VOCOlinc.cz za 699 Kč.

Bezpečně se homekitovým senzorem VS1

První krok k chytrému zabezpečení domácnosti? Za nás určitě malý a nenápadný senzor oken a dveří. Instalace je jednoduchá, senzor stačí jednoduše přilepit na fixní část okna či dveří a magnet na část pohyblivou. Při každém oddálení následně senzor kontaktuje váš telefon skrze Bluetooth technologii BLE 5.0. a zašle notifikaci o otevření/zavření. Máte tak neustálý přehled o tom, zda jste náhodou nenechali dokořán okno, nebo zda dokonce není otevíráno ve vaší nepřítomnosti! Na homekitový senzor si zároveň navážete další pokyny, třeba rozsvícení světel při otevření dveří.

Senzor VOCOlinc VS1 můžete objednat za 649 Kč na VOCOlinc.cz

