Apple TV+ by v roce 2025 měla mít 100 milionů předplatitelů

Streamovací platforma Apple TV+ je v mnoha ohledech takovou černou ovcí portfolia Applu. Na jednu stranu si ji fanoušci chválí a pějí chválu na originální snímky a díla, o nichž by si konkurence mohla nechat jen zdát. Na tu druhou však řada lidí službu odsuzuje za nedostatek obsahu a především neustálé odklady slibovaných filmů a seriálů, na což je jablečná společnost poslední dobou expert. Přesto však investiční banka JP Morgan odhaduje, že by Apple TV+ mohlo být v roce 2025 neuvěřitelných 100 milionů předplatitelů, což by se výrazně přiblížilo Netflixu.

Jablečná služba Apple TV+ na svou velkou chvíli a 15 minut slávy teprve čeká, alespoň se na tom tedy shodnou nejen investoři, ale i fanoušci a představitelé společnosti. Jako vážná konkurence Netflixu, Hulu a Disney+ totiž zatím platforma sloužit nemůže, především kvůli nedostatečnému obsahu, tudíž si prozatím jede svou vlastní ligu a nabízí předplatitelům originální a často nekonvenční a netradiční snímky. To se ale postupně mění a Apple na svou stranu získává jedno zvučné jméno za druhým. To by podle investiční banky JP Morgan a analytiků nakonec mohlo přispět také k tomu, že bude mít Apple TV+ v roce 2025 neuvěřitelných 100 milionů předplatitelů. Alespoň to tvrdí analytik Samik Chatterjee, podle nějž uživatelé využívají speciálních akcí, jako je například rok zdarma předplatného při koupi nového jablečného produktu či zařízení, naprosto minimálně a velmi sporadicky. Rozšiřující se knihovna filmů a seriálů by ale podle Samika mohla tyto zákazníky donutit těchto akcí využít, což by přispělo k masivnímu nabobtnání předplatitelské základny.

Podíl na těchto předpovědích a pozitivních prognózách má také skutečnost, že Apple za svou službu utrácí daleko více než konkurence a zaměřuje se na tu nejlepší kvalitu. Jen za obsah totiž jablečná společnost údajně utratila až 6 miliard dolarů, což je oproti Disney a dalším astronomická částka. Vliv na to mají také podacsty, na něž se Apple poslední dobou čím dál tím více zaměřuje a snaží se odlišit i v tomto segmentu. Podle Samika je nutné vymanit se z fixního a úzkého ekosystému a snažit se zaujmout i uživatele mimo něj. Ostatně, právě to by jablečné společnosti mohlo prospět a popohnat růst streamovací platformy. Uvidíme, zda se Applu podaří přiblížit se Netflixu, který se momentálně může chlubit 167 miliony předplatiteli.