Apple pracuje na novém způsobu focení skupinových selfie fotek

Fenomén selfie fotek je tu s námi již nějakou dobu, a ač se může zdát, že tento trend začal vznikat až s příchodem smartphonů a předních kamer, není tomu tak. Tento styl focení totiž sahá hluboko do historie, byť na síle a popularitě začal nabírat až relativně nedávno. Naštěstí pro nás se však výrobci chytrých telefonů na této vlně chtěli svézt také, a tak zařízení a jejich fotoaparáty přizpůsobují co největšímu komfortu a jednoduchosti. Díky umělé inteligenci je navíc kvalitní pořizování fotek snadnější než kdy jindy a tato technologie se neustále zlepšuje. O tom by mohl mluvit i Apple, který si nově nechal patentovat speciální mód, v němž bude možné efektivně vyfotit skupinové selfie.

Pokud jste si někdy pořizovali selfie a chtěli jste zjistit, zda má tento trend vůbec něco do sebe, pak jste určitě narazili na jednu menší potíž, kterou s sebou tento fenomén nese. A tou je skupinové foto, kdy se všichni musí „vměstnat“ do poměrně úzkého záběru, což není vždy úplně efektivní, nebo přinejmenším estetické. Dalším nemalým problémem je také nutnost fyzické přítomnosti, což je vzhledem k pořizování fotografií na nejrůznějších oslavách a při speciálních příležitostech více než pochopitelné. Přesto se ale technologičtí výrobci předhání v tom, kdo uživatelům tento krok zjednoduší a nabídne příjemnější a komfortnější alternativu. Jednou z těchto společností je i Apple, který přišel na to, že fyzická přítomnost vůbec není nutná. V podstatě stačí jen smartphone a připojení k internetu.

Nový patent totiž hovoří o uměle vytvořených skupinových selfie, které by vznikly za pomoci nějakého softwaru. V podstatě by tak celý proces fungoval jako při videokonferenci nebo jakékoliv jiné online aktivitě, kde je přítomno více lidí. Jen byste kamarády přizvali do skupiny, rozvrhli pořadí jednotlivých lidí v záběru a následně skupinu vyfotili. Nechybělo by pochopitelně několik možností a filtrů, díky nimž by bylo možné dosáhnout ideální a přirozené fotky. Jedinou otázkou tak zůstává, jak přesně by systém skloubil jednotlivá pozadí, a zda by k tomuto úkonu bylo využito strojové učení či umělá inteligence. Na to si ještě nějakou dobu asi počkáme, ale i tak se rozhodně jedná o zajímavý a inovativní koncept.