7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (9. 6. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Zajímáte se o tvorbu videa a hledáte nějaký spolehlivý nástroj, který by vám dokázal pomoci? V takovém případě by vás mohla zaujmout aplikace Video LUT Editor, která vám přinese řadu možností. S pomocí této aplikace totiž můžete upravovat řadu vlastností, mezi což patří práce s křivkami, kontrast, jas, saturace a několik dalších. Aplikace Video LUT Editor je určena pouze pro iPad.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Video LUT Editor 1 Aplikace se slevou-Video LUT Editor 5 Aplikace se slevou-Video LUT Editor 4 Aplikace se slevou-Video LUT Editor 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Video LUT Editor 2 Vstoupit do galerie

Určitě jste se již nejednou ocitli v situaci, kdy jste potřebovali převést dokument do digitální podoby, ale neměli jste zrovna po ruce skener. V takovém případě můžete zapojit váš iPhone, který v kombinaci s aplikací Scanner App – PDF Document dokáže skener nahradit.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Scanner App - PDF Document 1 Aplikace se slevou-Scanner App - PDF Document 5 Aplikace se slevou-Scanner App - PDF Document 4 Aplikace se slevou-Scanner App - PDF Document 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Scanner App - PDF Document 2 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějakou logickou, ale přesto zábavnou hru, určitě byste neměli přehlédnout titul s názvem SpellKeeper. V této hře na vás totiž čeká řada nejrůznějších hádanek, které spolu s „kreslenou grafikou“ hráči dodávají parádní a jedinečný zážitek. Vaším úkolem bude zachraňovat malé motýlky, jež byli bohužel uvězněni magických kokonech.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-SpellKeeper 1 Aplikace se slevou-SpellKeeper 5 Aplikace se slevou-SpellKeeper 4 Aplikace se slevou-SpellKeeper 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-SpellKeeper 2 Vstoupit do galerie

S pomocí aplikace AirDisk Pro můžete velice jednoduše propojit váš iPhone, iPad či iPod touch s Macem nebo klasickým počítačem. Spojení vzniká pomocí připojení WiFi a umožní vám vzájemně procházet soubory, případně je kopírovat a dále s nimi pracovat.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – AirDisk Pro 1 Aplikace se slevou – AirDisk Pro 2 Aplikace se slevou – AirDisk Pro 3 Aplikace se slevou – AirDisk Pro 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – AirDisk Pro 5 Vstoupit do galerie

Některé fotky či videa s druhými zkrátka nechcete sdílet a rádi byste na nich měli určitý stupeň ochrany. V tomto směru vám dokáže pomoci aplikace Safety Photo+Video, která právě zmiňované soubory dokáže uzamknout. Tímto způsobem se k nim nadále dostanete pouze pomocí hesla či biometrické autentizace.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Retro RPG tituly mají bezpochyby něco do sebe. Jestli si chcete tento nezapomenutelný zážitek užít znovu, rozhodně byste neměli přehlédnout hru Crisis of the Middle Ages. V této hře budete muset doslova očekávat neočekávatelné, protože samotný příběh je skutečně obsáhlý, čeká na vás řada nepřátel a parádní soundtrack.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Crisis of the Middle Ages 1 Aplikace se slevou-Crisis of the Middle Ages 2 Aplikace se slevou-Crisis of the Middle Ages 3 Aplikace se slevou-Crisis of the Middle Ages 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-Crisis of the Middle Ages 5 Vstoupit do galerie

Stažením aplikace Jazzy Animal Musicians získáte skvělou kolekci, která v sobě skrývá více než 50 nádherných samolepek. Ty můžete následně použít například při komunikaci skrze nativní řešení iMessage, čímž můžete „okořenit“ konverzaci a případně své pocity vyjádřit obrázkem.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)