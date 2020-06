Student-eShop mění kabát: Nakupujte za studentské slevy i vy

Komerční sdělení: Oblíbený tuzemský obchod mění kabát. Student-eShop.cz nyní přichází s přepracovaným vzhledem, který je na první pohled daleko přehlednější a organizovanější. Pojďme se na tento obchod podívat trošku podrobněji a ukažme si jeho hlavní výhody, jež jsou spojené se samotným nákupem.

Nabídka, která nabízí spoustu možností

Nejprve si posvítíme na samotnou nabídku, u které musíme uznat, že je skutečně bohatá. Student-eShop se totiž specializuje na prodej nejrůznějšího příslušenství pro telefony, tablety, sluchátka a další. Sháníte kupříkladu ochranné sklo, kabel, adaptér, powerbanku, nebo něco jiného? V takovém případě se můžete bez starosti spolehnout právě na Student-eShop. Pokud ale pomineme rozsáhlou nabídku, tak za hlavní výhodu tohoto obchodu můžeme bezpochyby označit samotné ceny. Ty jsou totiž, jak již samotný název napovídá, doslova studentské. Například datový Lightning kabel, za který byste přímo u Applu dali 590 Kč, vás na Student-eShopu v alternativní podobě vyjde na necelou stokorunu.

Rychlé dodání

Nalejme si čistého vína. V případě příslušenství všichni očekáváme, že jej budeme mít k dispozici co možná nejrychleji. Pro příklad si můžeme uvést například situaci, kdy potřebujeme nové ochranné sklo pro náš iPhone. V tomto momentu je nesmírně důležité, abychom zboží obdrželi co možná nejdříve a nevystavovali tak jablečný telefon zbytečnému nebezpečí. Student-eShop vám dokáže doručit objednaný produkt již druhý pracovní den od objednání, přičemž při objednávkách nad 700 korun nabízí dopravu zcela zdarma. A jaké jsou vůbec možnosti dopravy? Vybrat si můžeme mezi Zásilkovnou, Českou poštou, kde máme na výběr mezi balíkem do ruky či na poštu, a kurýrní společností PPL.

Platba

Při objednávce zboží se nám nabízí hned několik možností platby, kde samozřejmě nechybí platba na dobírku, kartou či bankovním převodem. Za vyzdvižení ale rozhodně stojí podpora platební služby Twisto. Díky ní si totiž můžeme objednat dané příslušenství, které si nejprve vyzkoušíme a případně jej zaplatíme až za 14 dní, nebo jej rovnou pošleme zpět.