Máte rádi retro hry? Pak si nenechte ujít nové RPG Bit Dungeon III pro iPhony

S retro hříčkami se poslední dobou roztrhl pytel a vývojáři nám sypou jednu hru za druhou. Většina z nich se výrazně inspiruje u starších titulů a moc originality nepobrala, ale přesto se najdou světlé výjimky, které dokáží díky své variabilitě a herním prvkům potěšit. Řeč je například o Bit Dungeon III, které sice už vyšlo před pár měsíci na Android, ale hráči na iOS se dočkali až nyní. Toto na první pohled zastaralé RPG z dílny KintoGames totiž čítá již třetí díl a zatímco první dva se zaměřovaly spíše na příběh, nyní si tvůrci proklepli i hratelnost a nové herní mechaniky.

Her na hrdiny je sice na iOS nepřeberné množství, zejména tedy těch, které se inspirují u starších titulů a snaží se svézt na vlně nostalgie. Přesto je však většina z nich pochybné kvality, nebo nabízí to, co hráči od tohoto žánru očekávají. To naštěstí není případ Bit Dungeon III, v pořadí již třetího dílu úspěšné retro série, která kromě vzpomínek na staré zlaté časy nabízí i decentní bitovou grafiku a spoustu možností, jak se zabavit. Pochopitelně nechybí tuna předmětů, nepřeberné množství nepřátel, obrovský herní svět, hluboké a potemnělé dungeony či skrytá tajemství, která během našich výprav odhalíme. To však zdaleka není alfou a omegou tohoto počinu. Tou je permadeath, tedy okamžitá a nevratná smrt poté, co vás nepřítel sprovodí ze světa. Jedinou možností jak se vykoupit je najít své tělo a ideálně při své pouti přežít. Jinak přijdete o vše, co jste do té doby vlastnili a musíte začít znovu.

Výhodou hry je pohled shora, který vám dává výhled na celé prostředí kolem vás a zároveň prohlubuje již tak hutnou atmosféru. Během hry si navíc budete moci svého hrdinu vylepšovat, sbírat runy, nové vybavení a především získávat zkušenosti. A kdyby nás náhodou příběh omrzel, můžete si vyzkoušet kooperaci s kamarády nebo si zaskočit do světa k někomu jinému a dát si s ním PVP duel. Fantazii se meze nekladou a v tomto ohledu se hra výrazně inspiruje například u Dark Souls. Pokud vás tedy tato hříčka zaujala a rádi byste v ní utopili několik desítek hodin, zamiřte na App Store a hru si za příznivých 49 korun pořiďte.