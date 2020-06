Jak zjistit, ve které části světa dokáže fungovat váš iPhone

Pokud patříte mezi uživatele, kteří si svůj iPhone zakoupili v tuzemsku (či prakticky kdekoliv v Evropě), tak problém s tzv. pásmy rozhodně mít nebudete. Pásma jsou různé frekvence, na kterých lze provozovat telefonní hovory od různých operátorů. V některých částech světa se využívají odlišná pásma, než využíváme třeba v Česku či Evropě – to znamená, že iPhone dovezený ze země, kde fungují jiná pásma, by vám například v Česku jednoduše nemusel pro volání fungovat. Apple vyrábí hned několik modelových variant, kdy každá z nich je určená pro jiný trh. Pokud se chystáte například zakoupit iPhone v nějaké cizí zemi, anebo se třeba pokoušíte zakoupit rozbitý iPhone z jiné země na eBay, který si následně opravíte, tak byste se měli mít na pozoru. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jak zjistit, které modely iPhonů dokáží fungovat v různých částech světa.

Jak zjistit, ve které části světa dokáže fungovat iPhone

Prvně je nutné, abyste zjistili tzv. modelové číslo vašeho či kupovaného iPhonu. Poté tohle číslo můžete najít na speciálních stránkách Applu a zjistit, jaké země konkrétní model podporuje. Postupujte tedy následovně:

Zjistěte modelové číslo vašeho iPhonu: Buď přejděte do Nastavení -> Obecné -> Informace , kde klepněte prstem na řádek Číslo modelu. Zajímá vás číslo začínající na Axxxx. Pokud iPhone nemáte u sebe a chystáte se jej například koupit, tak číslo často najdete často v popisu. Popřípadě se na něj zeptejte prodejce.

Jakmile budete mít číslo zjištěné, tak přejděte na speciální stránky Applu pomocí tohoto odkazu.

Zde se nachází informace o pásmech iPhonů 8 a novějších.

Stačí tedy najít váš iPhone, u něj poté modelové číslo a podívat se, s jakými zemi jsou pásma kompatibilní.

Pokud chcete zjistit informace o pásmech starších iPhonů, tak je nutné přejít na stránky Applu. Do vyhledávacího pole poté napište „iPhone [model] technické specifikace“, například tedy iPhone 7 Plus technické specifikace a proveďte hledání. Poté stačí rozkliknout stránku se specifikacemi, sjet níže k sekci Mobilní a bezdrátová rozhraní a najít vaše modelové číslo, pomocí kterého můžete pásma zkontrolovat. Název pásma poté stačí vložit do Googlu, čímž zjistíte, kde je podporované. Pro rychlejší vyhledávání nezapomeňte na stránkách využít zkratku Command + F. Při využití této zkratky se objeví pole, do kterého stačí napsat modelové číslo v podobě Axxxx, a poté se rychle objeví informace, které potřebujete vědět – bez zdlouhavého hledání.