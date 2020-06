Jak vypadá práce konzultanta pro seriál See z TV+?

Seriál See, který na streamovací službě  TV+ patří k těm nejpopulárnějším, staví svůj příběh kromě jiného také na tematice absence zraku. Aby byly příslušné scény co nejvěrohodnější, rozhodla se společnost Apple najmout pro tyto účely konzultanta. Byl jím producent Joe Strechay, jehož zrakový handicap by způsoben genetickou poruchou s názvem retinitis pigmentosa. Strechay od roku 2009 působí jako tvůrce v Americké nadaci pro nevidomé (American Foundation for the Blind), v minulosti pomáhal lidem se zrakovým handicapem zvládat cestování a další zdánlivě běžné záležitosti, aby se mohli začlenit do pracovního procesu.

V rámci své pozice u zmíněné nadace Strechay spolupracoval například s tvůrci seriálů Daredevil nebo Royal Pains. Náplní jeho práce bylo radit se scénářem tak, aby bylo zobrazení zrakových handicapů na obrazovce opravdu věrohodné. „Pracoval jsem s představitelem hlavní role a trénoval jsem ho v jeho dovednostech,“ vzpomíná Strechay na natáčení seriálu Daredevil, a upřesňuje, že jeho cílem nebylo naučit herce předstírat zrakový handicap, ale představit mu řadu drobností a dovedností nevidomých lidí. Co se týče seriálu See, prováděl Strechay kontrolu scénáře již v době vzniku jeho rané verze. V červenci roku 2018 se kvůli práci přestěhoval z Pensylvánie do Britské Kolumbie a jeho úvazek postupně narůstal. Zatímco u třetí epizody seriálu radil jen u několika málo scén, u čtvrté epizody podléhaly Strechayově kontrole již prakticky všechny scény.

V seriálu See hraje řada herců se zrakovým handicapem, a to jak v klíčových rolích, tak i v těch vedlejších. Strechay v této souvislosti uvádí, že se jednalo o desítky herců se zrakovým handicapem, zhruba třicet komparzistů a dva kaskadéry. Vidící herce Strechay instruoval ohledně toho, jak se co nejvěrohodněji pohybovat v daném prostředí a jak ho vnímat prostřednictvím okolních zvuků, pomáhal s vytvářením komunitních rituálů a radil hercům i tvůrcům s výběrem těch správných rekvizit. Jason Momoa měl údajně tendence volit rekvizity podle toho, jak dobře vypadají, přičemž ale důležitější byla spíš jejich praktická stránka. Seriál See se u diváků setkal s vcelku pozitivní odezvou. Natáčení jeho druhé řady bylo přerušeno kvůli opatřením, souvisejícím s koronavirovou pandemií, Strechay ale uvádí, že se máme rozhodně nač těšit, a že druhá série by měla být ještě lepší než ta první.