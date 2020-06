Gmail na iPhonech se konečně dočkal plnohodnotného Dark Mode

Velkým tématem několika posledních měsíců je mimo jiné Dark Mode, tedy tmavý režim, který je v mnoha ohledech příjemnější a estetičtější než běžné světlé pozadí. V případě Gmailu od Googlu byla ale jeho funkcionalita poměrně pochybná a za poslední rok docházelo jen k samým odkladům, planým slibům a především omezeným zkušebním vzorkům, které dokázaly, že update ještě není připravený na vydání. Naštěstí se však společnost umoudřila, zapracovala na nedostatcích a my se konečně dočkali Dark Modu v plnohodnotné verzi i na iOS.

Fotogalerie Dark Mode 2 Dark Mode 3 Dark Mode gmail ios 1 +3 Fotek gmail ios 2 gmail ios fb Vstoupit do galerie

Je to již téměř tři čtvrtě roku, co Google slavnostně oznámil novou aktualizaci pro Gmail, která by zajistila Dark Mode a nabídla by uživatelům alternativu k běžnému používání. Zatímco majitelé Androidu mohli více méně slavit, na iOS situace byla poměrně zoufalá. Od září totiž technologický gigant nešetřil sliby, a ač se nakonec rozhodl jakousi formu tmavého režimu vážně vydat, jednalo se o verzi plnou chyb, nedostatků a především nefunkční struktury. Uživatelé si totiž stěžovali na to, že se jim po vypnutí aplikace vzhled opět změnil na původní a většina lidí ani neměla k této funkci pořádný přístup. Jak to ale tak vypadá, Google se zapřel a všechny nedostatky vyřešil a opravil, alespoň soudě dle nočního vydání aktualizace, která slibuje bezproblémové používání Dark Modu.

Pokud si tedy také chcete užít tmavý režim, aniž byste museli spoléhat na případné automatické přepnutí, stačí poklepat na ikonku Gmailu, otevřít aplikaci, kliknout na menu a následně zvolit položku nastavení. Tam budete mít na výběr Témata, která by měla skýtat rovnou tři možnosti, a to Světlé, Tmavé a Základní. Pakliže se vám tato nabídka neukazuje, nebo jen částečně, je nutné restartovat aplikaci a opakovat stejný postup. Rozhodně se jedná o krok dobrým směrem a nezbývá než doufat, že se Google bude takto příkladně snažit i u budoucích slibovaných aktualizací.