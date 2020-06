Apple vydal nový nástroj pro vývoj správců hesel

Složitá a těžce uhádnutelná hesla jsou alfou a omegou dnešní doby, kdy nejsou útoky na běžné uživatele žádným překvapením a řada hackerů se tímto způsobem snaží odchytávat přihlašovací údaje obětí. Roli zde hraje také útok hrubou silou, kdy systém či speciální software dokola cykluje nejrůznější pravděpodobné kombinace hesel a snaží se prolomit uživatelský účet. Z tohoto důvodu tak vzniká čím dál tím více správců hesel, tedy aplikací, kam si uživatel může své heslo uložit, aniž by si ho musel pamatovat či zapisovat. Díky tomu lze tvořit daleko komplexnější přístupové údaje, aniž by bylo nutné spoléhat na vlastní paměť nebo papír, či snad nedejbože textový soubor. A právě vývojářům těchto platforem se Apple snaží výrazně ulehčit práci pomocí nového nástroje.

Pokud jste si někdy vymýšleli heslo k důležitému účtu, jistě nám dáte za pravdu, že se jedná takřka o nadlidský úkon. Na jednu stranu totiž musí být snadno zapamatovatelné, abyste nemuseli riskovat jeho odhalení v případně papírového zápisu, avšak na tu druhou nesmí být ani příliš jednoduché a běžné. Většina webových stránek dokonce požaduje efektivní kombinaci číslic, znaků a velkých i malých písmen, aby se v případě útoku hrubou silou minimalizovala šance na úspěch. Proto jsou v tomto ohledu v dnešní době nejčastějším řešením správce hesel, tedy cloudové platformy, kam si uživatelé uloží své údaje, předají je do rukou třetí strany a následně si je z databáze vytáhnou kdykoliv je potřebují. Velkým podporovatelem těchto aplikací je i Apple se svou platformou iCloud Keychain, která dokáže nejen ukládat hesla, ale zároveň je efektivně generovat. Jako by to však nestačilo, má společnost v plánu tohoto správce hesel nadále rozšířit a díky open-source pojetí inspirovat všechny nadané vývojáře, aby se podíleli na rozvoji.

Projekt Password Manager Resources má tak navázat právě na iCloud Keychain a nabídnout open-source nástavbu, která má za cíl usnadnit uživatelům správu jejich hesel a především nabídnout generování ještě silnějších přístupových údajů. Apple si dal také za cíl zrychlit a zjednodušit integraci na populárních webových stránkách a především dosáhnout jakési kompatibility mezi jednotlivými platformami. Díky tomu tak bude software Password Manager Resources schopný vytvořit heslo přesně na míru dané stránky a splnit veškeré její požadavky. V případě Sign-in přihlašovacích systémů pak hrát roli jednodušší vepisování údajů a speciální funkce zaštiťující odkazy na dané webové stránky, které uživatele odkážou rovnou na rozhraní s přihlašovacím polem. To by mohlo přispět k minimalizaci rizika, že dotyčný omylem klikne na falešnou stránku, jež se tváří jako originál, ale přitom jen sbírá data pro útočníky. Tak či onak se Apple činí a nezbývá než doufat, že této možnosti open-source vývojáři brzy využijí.