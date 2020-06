Čím dál víc majitelů iPhonů 11 (Pro) si stěžuje na nazelenalý displej

Jste majitelem iPhonu 11, 11 Pro či 11 Pro Max a v poslední době jste si začali po odemčení telefonu, aktivaci Dark Mode či Night Shift všímat toho, že vám displej na chvíli mírně zezelená? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Rozhodně totiž nejste sami. Na nazelenalý displej po odemčení či aktivaci výše zmíněných funkcí si totiž začíná stěžovat v posledních dnech čím dál více jablíčkářů.

První zmínky o problému se začaly objevovat na diskuzním fóru Reddit teprve před pár dny a od té doby poměrně rychle přibývají. Ačkoliv není v tuto chvíli zcela jasné, co za nimi stojí, jako nejpravděpodobnější vysvětlení se momentálně jeví softwarová chyba, která byla zřejmě součástí iOS 13.5 či 13.5.1. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že by opravu přinesl iOS 13.5.5, který vstoupil na začátku tohoto týdne do beta testování. Do jeho vydání však kvůli tomu zbývá ještě relativně dlouhá doba.

Podle jablíčkářů zasažených chybou nazelenalých displejů bohužel neexistuje žádné spolehlivé řešení, jak se jí alespoň provizorně zbavit. Nikdo totiž přesně neví, co z funkcí za ní stojí a tudíž není možné jí vyřešit například deaktivací určitých prvků či podobných věcí. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o relativně rozsáhlý problém, který by mohl některé jablíčkáře donutit i k reklamaci telefonů, se dá očekávat, že se Apple v následujících hodinách či dnech k celému problému vyjádří.