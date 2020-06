4 filmy na iTunes, které tento víkend seženete levněji (5. 6. 2020 – 7. 6. 2020)

Víkend je tu. Pokud byste ho chtěli strávit sledováním nějakého zajímavého filmu, nenechte si ujít nejnovější víkendovou nabídku. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Pařížská blbka: Jak uhnat prince

Třicetiletá Camilla by se s nadsázkou dala označit za blbku od narození. Ve chvíli, kdy dostane další výpověď z další práce, dospěje k zásadnímu rozhodnutí. Chce se svým obyčejným životem nadobro seknout a konečně začít žít tak, jak si podle svého vlastního názoru zaslouží – tedy mnohem lépe než většina obyčejných smrtelníků. Jak na to? Jediné řešení spatřuje Camilla v útěku z Paříže do Velké Británie, kdy je odhodlána sbalit posledního volného prince.

39,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Francouzština, čeština, české titulky

Černý motýl

Nedaleko od malého horského města, které je zmítané sériemi únosů a vražd, se spisovatel Paul (Antonio Banderas) snaží ze všech sil konečně vytvořit ten správný scénář, který bude znamenat opravdový průlom v jeho kariéře. Jeho vlastní život ale začne najednou nabírat zcela nečekané obrátky ve chvíli, kdy ho nenadálá nepřízeň počasí uvězní ve vzdálené chatě bez elektřiny s podivným tulákem Jackem.

39,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština

E.T. mimozemšťan

Prožijte znovu legendární a nezapomenutelný příběh malého chlapce Elliotta (Henry Thomas) a jeho přítele z jiné planety E.T.-ho mimozemšťana. V nesmrtelném příběhu z režisérské dílny Stevena Spielberga vypráví o osudu ztraceného mimozemšťana a jeho netradičním přátelství s jedním malým pozemšťanem a jeho rodinou. Snímek byl digitálně remasterován a disponuje vylepšeným zvukem v rámci svého třicátého výročí.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Amadeus

V legendárním Amadeovi kultovního režiséra Miloše Formana ožívá originálním způsobem podaný příběh geniální hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta a jeho rivala Antonia Salieriho. Když Salieri zjistí, jakým božským nadáním je obdařen mladičký a divoký Mozart, začne žárlit a spřádat vůči mladému géniovi intriky. Salieri se neštítí ničeho. Ale neobrátí se nakonec jeho plány vůči němu samotnému?