Kulinářská kooperační hříčka Overcooked je nyní pro PC ke stažení zdarma

Minulé týdny se nesly ve znamení samých pecek, s nimiž se herní společnost Epic Games vytahovala. Nejprve jsme se dočkali dlouho očekávané hry zdarma GTA 5, která byla následovaná příjemným překvapením v podobě Civilization VI. A jak to tak vypadá, série potěšujících novinek zdaleka nekončí, alespoň soudě podle nově odhalené hry, již si budeme moci od nynějška zdarma zahrát. Řeč je o Overcooked, odpočinkové kooperační hříčce, která hraje především na kulinářské umění a správnou přípravu pokrmů.

Zatímco milovníky akčních či příběhových her zklameme, zarytí kuchaři si pravděpodobně budou mnout ruce. Na Epic Store přistála totiž nová hra zdarma, kterou je kooperační Overcooked, jenž staví zejména na hraní s přáteli, roztomilé grafice a inovativních herních prvcích. Vžijeme se do role kuchařů, kteří dostali za úkol připravit více či méně složitý pokrm, a to ve stanovém čase. To zní ještě docela jednoduše, stačí přece jen zamířit na internet, vyhledat si recept a sehnat ingredience. Inu, jedinou potíží je skutečnost, že je herní prostředí poměrně nevybíravé a musíte pečlivě přemýšlet o tom, kam šlápnete. Celá plocha se totiž dynamicky mění, doslova vám ujíždí pod nohama a je jen na vás, abyste pobíhali sem a tam, pendlovali mezi kuchyní a spižírnou a pokud možno nespadli při této kratochvíli do hořící lávy.

Na rozdíl od dalších kooperačních her Overcooked vyžaduje rychlé reflexy a reakce všech členů skupiny, bez nichž to zkrátka nepůjde. Ač se jedná o odpočinkovou hru, v mnoha ohledech může být mírně frustrující a frenetická. Konec konců, závisí na vás osud celého připraveného jídla a pokud v rekordním čase nestihnete sehnat všechny ingredience a doběhnout zpět do cíle, musíte začít znovu. Výhodou je fakt, že je každá úroveň poměrně unikátní a nabízí zcela jiné překážky, u nichž musíte zvolit adekvátní strategii. Zatímco jednou se budete vyhýbat lávě, podruhé vám zase cestu zkříží kluzké ledové kry. Tak či onak se jedná o příjemnou jednohubku, kterou si můžete zahrát s přáteli a při troše štěstí se při tom ani nepohádáte. Pokud vás tedy vaření a pečení láká již dlouho, ale zatím jste se neodvážili nasadit zástěru, zamiřte na Epic Store a hru si na svůj PC stáhněte.