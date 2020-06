Získejte WinX DVD Ripper (Mac/PC) zdarma pro konverzi starých DVD do MP4 [soutěž o Synology NAS]

Patříte mezi lidi, kteří mají i nadále své filmy či různá rodinná videa uložená na DVD discích? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak zbystřete. DVD disky už v poslední době patří mezi pomalu umírající média. Lidí, kteří mají doma k dispozici DVD přehrávač, anebo třeba mechaniku v počítači, je už opravdu pomálu. Navíc k tomu, DVD disky se mohou postupem času a používáním poškrábat tak moc, až si z nich jednoduše nespustíte vůbec nic. V tomto případě by se vám mohl hodit program, pomocí kterého byste mohli jednoduše všechny své DVD disky překonvertovat do počítačové podoby – například do formátu MP4, apod.

Překonvertujte staré DVD disky ještě dnes!

Na internetu je k dispozici nespočet různých programů, které dokáží DVD disky překonvertovat – přesněji řečeno ripovat. Bohužel, většina těchto programů mívá s ripováním všemožné problémy. V některých případech nejsou programy schopné konvertovat chráněné DVD disky, anebo jim dělá problém sebemenší škrábanec. A když už narazíte na nějaký program, který disk zvládne překonvertovat, tak tento proces často trvá několik dlouhých hodin. V tomto případě může přijít vhod program WinX DVD Ripper Pro pro Mac, který nabízí hned několik různých výhod a funkcí, které byste u konkurenčních programů hledali jen marně.

Bezztrátová kvalita, bezkonkurenční rychlost a redukce velikosti

WinX DVD Ripper Pro dokáže veškeré DVD disky ripovat v 1:1 kvalitě – to znamená, že při konvertování nedochází k absolutně žádné ztrátě kvality a celý disk se převede ve 100% kvalitě. Nutno podotknout, že tento program využívá k ripování velmi kvalitní engine. Ten dokáže kromě kvalitního převádění DVD disků využít také hardwarové akcelerace. Pokud o tomto pojmu slyšíte poprvé, tak se jedná o technologii, která dokáže do celého procesu ripování zapojit kromě procesoru i grafickou kartu. To má za následek to, že se celková doba ripování jednoho DVD disku několikanásobně zkrátí. Klasicky dokáže WinX DVD Ripper Pro provést ripování jednoho 4.7GB disku za pouhých 5 minut. Navíc k tomu dokáže finální velikost souboru zmenšit až o 80 % – z 4.7 GB jste schopni se při využití formátu MP4 dostat na cca 500 MB – a opět podotýkáme, že nedochází ke zhoršení kvality.

WinX DVD Ripper dokáže video i upravit

WinX DVD Ripper Pro pro Mac je program určený k ripování DVD – to ale není všechno, co tento program dokáže. Po ripování je často nutné získaný záznam určitým způsobem upravit. Zatímco u konkurenčních programů byste podobnou možnost neměli a museli byste sáhnout po programech třetí strany, tak v případě WinX DVD Ripper Pro nemusíte pro finální úpravu stahovat vůbec nic. Přímo v rámci tohoto programu totiž můžete výsledné video jednoduše upravit. K dispozici je hned několik různých nástrojů – od klasického střihu, přes spojování, až po přidávání titulků či upravování parametrů. Kromě toho dokáže WinX DVD Ripper Pro převést ISO soubor na klasické DVD, což se může v různých situacích hodit.

Další skvělé funkce

Jak už jsem nakousnul v úvodu, tak WinX DVD Ripper Pro umí pracovat i s disky, které jsou nějakým způsobem chráněné. Konkrétně dokáže pracovat s ochranou 99-title DVD, anebo třeba s diskem, který je uzamknutý na určitý region. Co se týče formátů, do kterých umí WinX DVD Ripper Pro DVD disky převádět, tak se jedná o již zmíněný formát MP4. Kromě toho jsou k dispozici formáty HEVC, MOV, FLV, MPEG4, AVI, QT, MP3 a další. WinX DVD Ripper Pro dokáže DVD disk převést také přímo do iPhonu či iPadu, což se hodí například tehdy, pokud chcete s někým konvertované videa okamžitě sdílet.

Získejte WinX DVD Ripper naprosto zdarma a zapojte se do hodnotné soutěže

WinX DVD Ripper Pro patří mezi profesionální programy, a tak není divu, že se jedná o program placený. Čas od času však vývojáři tohoto programu přichystají soutěž či akci, ve které lze WinX DVD Ripper získat zdarma, anebo se zajímavou slevou. A tento čas nadešel právě teď. Pokud se zapojíte do poslední soutěže na stránkách DVD Movie Collection Center, tak můžete kromě kopie programu WinX DVD Ripper Pro zdarma získat NAS stanici od Synology v hodnotě 299 dolarů, DVD poličku v hodnotě 140 dolarů, anebo DVD kolekci Pána prstenů v hodnotě 25 dolarů. Vše, co musíte pro zapojení se do soutěže udělat, je přejít na stránky akce, zadat své jméno, e-mailovou adresu a nahrát fotografii vaší sbírky starých DVD – například poličku s DVD disky, krabici plnou disků, apod. Kopie programu WinX DVD Ripper Pro vám poté přijde obratem na zadanou e-mailovou adresu.

Resumé

Pokud máte doma nespočet různých DVD disků, na kterých máte kromě filmů nahrané také nějaké vzpomínky, tak je právě nyní nejvhodnější čas na to, abyste provedli převod těchto disků do moderních formátů. Pomoci vám v tom může WinX DVD Ripper Pro, jenž dokáže převést disky v 1:1 kvalitě bez jakýchkoliv ztrát. Kromě toho dokáže WinX DVD Ripper Pro překonvertovat celý disk o mnoho rychleji, než konkurence – při využití formátu MP4 trvá převod jednoho disku cca 5 minut. Celková velikost souboru je po převodu při zachování původní kvality o 80 % menší – pokud tedy konvertujete klasické DVD o velikosti 4.7 GB, bude velikost výsledného souboru okolo 500 MB. WinX DVD Ripper Pro můžete nyní navíc získat naprosto zdarma, a to v rámci soutěže na stránkách DVD Movie Collection Center.