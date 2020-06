Apple údajně lhal o prodejích iPhonů v Číně, teď za to půjde před soud

Apple zažívá poslední dobou krušné časy a na jeho hlavu se sype jedna žaloba za druhou. Většinou se týkají sporů o patenty či věčného evergreenu v podobě zpomalování iPhonů, avšak tentokrát tu mám něco speciálního. Apple totiž v minulosti opakovaně tvrdil, že si iPhony v Číně vedou dobře a není důvod se znepokojovat. Akcionáři tak byli klidní a nedošlo k hromadnějšímu prodávání akcií. Jak se ale ukázalo, tato informace byla poměrně zavádějící, což nakonec uznal i soud, podle nějž je možné na technologického giganta za tento přešlap podat žalobu.

Apple, potažmo Tim Cook, se často vyrukuje s informacemi, které podává jako hotovou věc. To však často vede k nepodloženým domněnkám a především nesrovnalostem, které mohou eventuálně vyústit i ve finanční ztráty. To samé se ostatně stalo i v případě prohlášení generálního ředitele, který tvrdil, že se iPhony v Číně prodávají dobře a není důvod k nějakému znepokojení, či snad prodávání akcií. Investoři si tak oddechli, případně dokoupili další podíl společnosti, a spokojeně sledovali dění. Jak se ale později ukázalo, informace byly zavádějící, nepřesné a řada příznivců tímto způsobem přišla o desítky miliard dolarů. Ač se jedná o situaci z konce roku 2018, téma je stále aktuální, a tak se americký soud rozhodl ve prospěch akcionářů a uznal, že je možné za tento přešlap na Apple podat žalobu.

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že se snaží žalobci jen z jablečné společnosti vytáhnout nějaké odškodné, není tomu tak. Krátce po hovoru s investory totiž těsně před koncem roku 2018 revidoval své příjmy pro následující čtvrtletí, i přes oficiální prohlášení Tima Cooka, že v Číně nejsou s prodeji problémy. Akcionáři tak během několika málo týdnů přišli o obrovské částky, a to jen kvůli tomuto nešťastnému nedorozumění. Řada z nich se tak pochopitelně dovolává spravedlnosti a žádá nějaké odškodnění. Až nyní tuto skutečnost ale soud definitivně uznal a obvinil Apple z pochybení. Soudce Yvonne Gonzalez Rogers se tak vyjádřil, že Tim Cook nemohl o poklesu prodejů nevědět a záměrně se snažil tento fakt zakrýt. Generálnímu řediteli do karet nehraje ani to, že krátce po tomto incidentu Apple přestal s investory sdílet informace o počtu dodaných kusů. Uvidíme, zda se z toho společnost vyvlékne, nebo uzná svou nezpochybnitelnou chybu.