Prodeje iPhonů se v prvních třech měsících letoška strmě propadly

Koronavirová pandemie výrazně zasáhla takřka všechna odvětví, a ač by se mohlo zdát, že bude technologický svět této rány ušetřen, je tomu právě naopak. Zejména kvůli zpomalení výroby a menší poptávce ze strany spotřebitelů totiž počet dodaných kusů smartphonů i notebooků výrazně poklesl a celý trh zažil poměrně nekompromisní volný pád. O tom ostatně hovoří i statistiky a data analytické společnosti Gartner, podle níž se jen prodeje iPhonů propadly o neuvěřitelných 8.1 %, alespoň tedy podle interních zdrojů a informací od jednotlivých dodavatelů.

Jablečná společnost si zažívá krušné období, a stejně tak i celý trh se smartphony. Koronavirová krize totiž naplno udeřila a vyžádala si nejen oběti na životech, ale také miliardové škody v podobě pozastavení celé ekonomiky a především nuceného uzavření továren. Právě druhý zmíněný krok zasáhl zejména technologický svět, který je na stálé dodávce komponentů i zařízení závislý. Podle analytické společnosti Gartner dokonce v případě smartphonového trhu došlo k 20.2% propadu za celé čtvrtletí, z toho prodeje iPhonů poklesly o 8.1%. Apple se sice oficiálními čísly nechlubí, ale analytici data vytáhli z dodavatelských řetězců a maloobchodů. Dosavadní informace tedy hovoří o tom, že zatímco v minulém roce za totéž období jablečná společnost dodala 44.57 milionů kusů iPhonů, letos to bylo „pouhých“ 40.9 milionů.

Rozdíl se sice může zdát minoritní, ale na tržbách se tento výpadek pořádně podepíše. Podle analytičky Annette Zimmermann Apple zachraňuje jedině fakt, že společnost zažila velmi silný start roku, což vyvážilo aktuální ztráty. Kdyby podle ní žádná pandemie nenastala, možná by dokonce iPhone 11 zažil rekordní prodeje a výrazně by překonal své předchůdce. Apple však naštěstí podle Annette využil online zdrojů, zejména tedy internetového obchodu, a vytěžil je natolik, že minimalizoval dopady koronaviru na minimum. Konec konců, pokles je sice znatelný, ale nebýt rychlého jednání, mohl by být ještě o poznání horší. Apple navíc není zdaleka tak závislý na čínských továrnách jako například giganti Vivo a Oppo, kteří na svou domovinu v tomto ohledu spoléhají. Všichni z těchto výrobců, včetně Samsungu, tak zažili pokles okolo 20%, zatímco v případě Huawei se propad vyšplhal na 27.3%. Uvidíme, zda se situace postupně vrátí do relativního normálu.