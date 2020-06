Do aplikace Mapy.cz míří řada skvělých novinek, které vám usnadní cestování

Mapová aplikace Mapy.cz české internetové jedničky Seznam.cz lidem v nadcházející letní sezóně poskytne kompletní informace o silniční dopravě prostřednictvím své mobilní aplikace, která nově zobrazuje plnohodnotnou dopravní mapu s rozšířenými možnostmi navigace. Konkrétně uživatele upozorní, kde se na jejich cestě po České republice nachází uzavírky, nehody, radary, kolony nebo stavby na silnici. Mapy.cz se tak z ryze turistické aplikace proměňují na aplikaci, která lidem nabízí ucelené řešení pro každodenní cestování dostupné na jednom místě. Mapová aplikace si zakládá na znalosti lokálního prostředí, aktuálnosti svých dat a rychlosti zapracovaní omezení do mapových podkladů.

Mapy.cz již dříve implementovaly část informací souvisejících s dopravou a navigací, a to zpřístupněním svých mapových podkladů do automobilového systému CarPlay nebo možnosti plánování trasy po placených úsecích dálnic či navigaci v pruzích. Od dnešního dne umí plánovač a navigace přizpůsobit trasu aktuální dopravní situaci a za jízdy vyhledá nejrychlejší cestu s ohledem na aktuální dopravu. Další novinkou je, že se navigace vyhne problematickým úsekům na silnicích.

Právě navigování už v současné době v aplikaci Mapy.cz používají desítky tisíc lidí denně a meziroční nárůst jejich zájmu je 100%. Zejména poptávka ze strany uživatelů byla hlavním impulzem pro vývoj celé dopravní mapy. „Chceme být pro lidi parťákem nejen na víkendové výlety, ale i pro běžný život při cestování například po městě. Jsme na startovní čáře nové etapy a uvědomujeme si zodpovědnost, kterou na sebe spuštěním dopravy bereme, ale věříme, že lidi nezklameme a Mapy budou nadále s radostí používat,“ říká Martin Jeřábek, manažer týmu Mapy.cz, a dodává, že v tuto chvíli nemají ambici překonávat přímou konkurenci, ale naopak chtějí rozšířit nabídku možností pro stávající uživatele, kterým dopravní přehled v aplikaci chyběl. Údaje v dopravní mapě jsou v současnosti dostupné jen pro území České republiky, ale do budoucna se počítá s jejich rozšířením. Výše uvedené novinky jsou již dostupné v beta verzích aplikací pro iOS a Android. Jejich ostré uvolnění je tudíž jen otázkou času.

Chystá se řada dalších novinek

Postupně Mapy.cz chystají volbu alternativní trasy, která lidem nabídne více tras do cíle. Další prioritou jsou omezení a uzavírky na trase. Aplikace cestovatele upozorní, že se například blíží k oblasti s omezeným vjezdem. Další velkou výzvou je aktuálně pro Mapy.cz dynamický routing. „Jedná se o kontrolní systém, který v čase vyhodnocuje, jestli v době dojezdu narazíte na nehodu, která je od vás aktuálně vzdálená třeba dvě hodiny,“ doplňuje Jakub Faifer, produktový manažer Mapy.cz. Aplikace uživatele ještě upozorní na policejní hlídky a radary a vyhledá i místa v okolí tras, například benzínové stanice, restaurace nebo hotely. Mapy.cz myslí i na propojení dopravních informací s cykloturistikou a dají sportovcům vědět, kde mohou narazit na uzavírky na jejich trase. Do budoucna plánuje aplikace přesah dopravy i do využití v režimu offline.

Aplikace Mapy.cz sbírá část dat o dopravě od Ředitelství silnic a dálnic ČR a následně je automatizovaně převádí do svých mapových podkladů. „Informace o kolonách se počítají z dat externích leasingových flotil, do kterých chceme postupně zapojovat i data od uživatelů, kteří využívají navigaci. Jejich součinnost při vytváření dopravní mapy je jeden z našich současných cílů. Pomůže nám, až se naši fanoušci zapojí do společného vytváření dopravní mapy a dají nám vědět, pokud na cestě narazí například na uzavírku, kterou u nás neuvidí. Čím víc se jich zapojí, tím budou dopravní informace v Mapách aktuálnější,“ dodává Faifer.