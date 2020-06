Alza rozdává k vybraným produktům HBO GO na 2 měsíce zdarma

Komerční sdělení: Chystáte se koupit nový smartphone, tablet, notebook či televizi na Alze? Pak vás následující řádky určitě potěší. Alza totiž začala k vybraným výše zmíněným produktům rozdávat dvouměsíční bezplatné předplatné služby HBO GO, která nabízí nepřeberné množství kvalitního videoobsahu.

Do akce na dvouměsíční bezplatné předplatné se dostalo nepřeberné množství produktů. Jablíčkáře pak zajisté potěší, že mezi tablety, ke kterým Alza HBO GO rozdává, naleznete i velké množství iPadů z dílny Applu. Totéž pak platí i u smartphonů, mezi kterými je relativně velké množství iPhonů a to i těch nejnovějších. Na své si zkrátka přijde každý a to až do 30. 6., kdy akce končí.

Získání předplatného od Alzy je naprosto jednoduché. Stačí jen zakoupit produkt označený logem HBO GO a poté z mailu, který po nákupu dorazí zkopírovat kód na stránky HBO GO při registraci do pole “Máte už voucher”. Jakmile tak učiníte, 2 měsíce zábavy vám mohou začít. Po jejich uplynutí si můžete samozřejmě službu jak prodloužit, tak zcela zrušit a tím tak nepřijít o své peníze. Volba je tedy jen a jen na vás.