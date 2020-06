5 triků, které můžete použít pro vytvoření zajímavých fotografií ze smartphonu

Pokud porovnáme fotoaparáty mobilních telefonů dnes a před desíti lety, tak zjistíme, že ušly opravdu dlouhou cestu. I profesionálové mají u nejnovějších objektivů mobilních telefonů často problém s tím rozeznat, zdali se jedná o fotografie z telefonu, anebo z profesionální zrcadlovky. Objektivy mobilních telefonů jsou samozřejmě o dost menší, takže se u nich vsází spíše na výkon hardwaru a propracovaný software. Pojďme se společně podívat v tomto článku na 5 triků, které můžete využít pro vytvoření zajímavých fotografií ze smartphonu. O některých z nich jste určitě neměli ani nejmenší tušení!

Použijte lupu

I přesto, že nejnovější mobilní telefony disponují různými objektivy, které dokáží obraz až několikanásobně opticky přiblížit, tak je často problém s vyfocením pěkné makro fotografie. Pokud slyšíte tento pojem poprvé, tak se jedná o fotografii nějakého objektu z bezprostřední blízkosti, kdy na fotce vyniknou i ty nejmenší detaily. Existuje ale trik, pomocí kterého můžete makro fotografii vyfotit i s klasickým širokoúhlým objektivem bez nutnosti přiblížení – stačí, abyste použili lupu. Tu jednoduše přiložte k objektu, který chcete vyfotit, a vyfoťte ji smartphonem. Pouze se ujistěte, že je lupa perfektně čistá, aby se na fotografii neobjevily šmouhy či jiné nečistoty.

Umělý zdroj světla

Mnoho lidí si myslí, že chytré telefony dokáží ve tmě s použitím LED blesku vytvořit perfektní fotografie. Opak je však pravdou, jelikož blesk byste měli používat co možná nejméně – a to nejen v případě chytrých telefonů. Pokud však dojde na to, že blesk potřebujete doopravdy použít, tak jej zkuste využít lehce jinak. Pokud máte kolem sebe nějaké přátele či rodinu, tak je poproste, aby scénu nasvítili pomocí svítilny oni, a to vlastními telefony. Čím více telefonů použijete, tím světlejší bude scéna a zároveň můžete také získat o mnoho lepší fotografii. Pouze si dávejte pozor na stíny, které se po nasvícení z různých úhlů mohou objevit.

Lens Flare se zapalovačem

Lens Flare, či odlesky v objektivu, jsou často nevyžádaným aspektem, který vznikne tehdy, kdy na objektiv svítí nějaký zdroj světla – například slunce či žárovka – z určitého úhlu. Pokud jste však šikovní, tak lze Lens Flare využít i k dobru. Často s ním vznikají velmi zajímavé a nevšední fotografie a v určitých případech se fotografové dokonce snaží o vyvolání tohoto efektu. V určitých případech lze Lens Flare „vyrobit“ i pomocí zapalovače, který stačí umístit před objektiv. Oheň ze zapalovače musí být blízko objektivu, samozřejmě si ale dejte pozor na to, abyste si nepoškodili vaše zařízení. Pokud se vám nechce váš smartphone vystavovat nebezpečí, můžete využít také svítilnu, kterou nasměrujte zezdola na objektiv. Některé aplikace dokonce dokáží Lens Flare přidat v postprodukci, dejte si však pozor na to, aby vypadal věrohodně.

Sklenice s vodou

Pokud chcete vytvořit netradiční fotografii alá fotku vzhůru nohama, tak k tomu stačí využít sklenice s vodou. Abyste mohli tento trik provést, tak si připravte čistou a nijak zvláštně netvarovanou sklenici bez potisku/vzoru. Tuto sklenici poté naplňte čistou vodou. Poté ji postavte před scénu kterou chcete fotografovat. Nyní stačí, abyste objektiv vašeho fotoaparátu umístili před sklenici a zaostřili na ni. Je opravdu nutné, abyste měli sklenici s vodou perfektně zaostřenou, čímž zároveň můžete docílit kompletního rozmazání pozadí. Takto vyfocená fotografie vypadá opravdu zajímavě, a pokud si pohrajete s různými scénami, tak bude výsledek ještě zajímavější.

Fotky bez lidí

Když se snažíme o vyfocení nějaké fotografie, například budovy či památky, tak se často ocitáme s jedním problémem. Vzhledem k tomu, že jsou různé památky také turistickou atrakcí, tak se na nich nachází lidé. Pokud chcete tyto lidi z fotografie odstranit, tak můžete využít programu pro úpravu fotografií a provést retuš. Poradit si však můžete i jiným způsobem. Stačí, abyste váš chytrý telefon upevnili na stativ, a poté každých 10-15 sekund vyfotili tu stejnou fotografii. Takto vyfoťte několik fotografií (třeba 10 a více), Nakonec se přesuňte do Photoshopu, kde v horní liště klepněte na Soubor -> Skripty -> Statistika. Zde poté vložte pomocí tlačítka Procházet všechny vytvořené fotografie, a poté nezapomeňte v horním menu zvolit možnost Medián. Nakonec klepněte na tlačítko OK, počkejte na zpracování a je hotovo – fotografie by se měla „sloučit“, avšak bez lidí.