Test rychlosti: Jak si vede iPhone s 1. betou iOS 13.5.5 oproti iOS 13.5.1

Jak jistě víte, před pár dny Apple neočekávaně vydal ostrou verzi iOS 13.5.1, která opravila v systému některé chyby. Zároveň Apple vydal první betu iOS 13.5.5, která by dokonce mohla přijít i s nějakou tou novinkou. Co se týče testu rychlosti iOS 13.5.1 oproti předešlé verzi 13.5., jak jste mohli vidět včera, jde spíše o zklamání. Zraky obyčejného uživatele se tedy ubírají k betě nové verze, která snad plynulost systému zlepší, což ostatně Apple vždy u svých nových verzí iOS deklaruje. Stalo se tak? Na to se nyní podíváme jako obvykle u iPhonů SE, 6S, 7, 8 a XR. Pod tímto odstavce naleznete video z celého testu.

Jako obvykle začneme prvně s iPhonem SE, kde můžeme domovskou obrazovku iOS 13 vidět dříve u stroje s aktuálním iOS, a to přibližně o dvě sekundy. Pohlédneme-li na aplikace třetích stran, aplikace jako YouTube, Facebook, Twitter či VK pracují lépe na aktuálním iOS. Pouze Apollon for Reddit se zobrazí dříve na betě. Instagram pak v tentýž okamžik. Co se týče iPhonu 6S, zde systém naskočí dříve na první betě, a to přibližně o sekundu. Zde ale opět YouTube a Facebook pracují lépe na aktuálním iOS. Desetiny sekundy ve prospěch bety iOS 13.5.5 jsou u Snapchatu či Apollonu for Reddit. Twitter i Instagram pracují obdobně.

I u iPhonu 7 vidíme systém dříve na první betě. Zde o poznání rychleji pracuje na aktuálním iOS pouze Twitter. Ostatní aplikace buď mají zlomek sekundy k dobru na betě, nebo se spustí souběžně. IOS 13 na IPhone 8 s čipem A11 Bionic se spustí dříve na zařízení opět s první betou. Aplikace Facebook a Twitter pracují svižněji na aktuální verzi, Apollon for Reddit pak opět na iOS 13.5.5. U nejmladšího ve výběru je spuštění systému nejtěsnější, byť zlomek sekundy hraje ve prospěch první betě. V tomto případě je to u aplikací smutné. Pokud nepracují stejně, spustí se dříve na iOS 13.5.1, což u novějších modelů rozhodně není zvykem. Je ale jasné, že jde teprve o první betu a nezbývá než doufat, že Apple „rychlostní mouchy“ vychytá. Pokud by ale verzi vydal hned, tak můžeme říct, že systém iPhony i nadále zpomaluje, na což si nikdo zvykat nechce. Včera internetem proletěla zpráva, že iOS 14 má jít nainstalovat na všechny modely, které podporují iOS 13. Byť by to byl zřejmě zázrak, bylo by fajn, kdyby Apple zavřel kritikům ústa a iPhony by notně zrychlily. Uvidíme.