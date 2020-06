Apple chce vzkřísit skomírající News+. V iOS 13.5.5 chystá novinku, která v tom má pomoci

Ve včerejších večerních hodinách jsme se dočkali vydání iOS a iPadOS 13.5.1 pro veřejnost, kromě toho si však přišli na své také registrovaní vývojáři, jenž mají přístup k beta verzím zmíněných operačních systémů. Apple konkrétně po boku veřejné verze 13.5.1 vypustil na světlo světa také beta verzi iOS 13.5.5. V rámci této beta verze je k dispozici nová očekávaná funkce, kterou uživatelé najdou v aplikaci News. Název této funkce je Apple News+ Audio a uživatelé díky ní budou schopni poslouchat novinky, zprávy a příběhy také ve zvukové podobě.

O tom, že by se tato funkce měla v iOS objevit, jsme byli informování již zhruba před měsícem. Nová zmíněná funkce se nachází pod položkou Audio ve spodním menu. Předplatitelům News+ nabídne novou formu pro získávání zpráv, a to ve zvukové podobě. Samotné prostředí nové funkce je prakticky totožné s ostatním prostředním aplikace News. Po kliknutí na tlačítko pro přehrání si všichni předplatitelé budou schopni přehrát nové zprávy, což se může hodit například v autě anebo kdykoliv jindy, kdy jednoduše není čas pro čtení. Kromě posledních zpráv si uživatel může nechat přehrát klidně jen vybranou zprávu či příběh, který ho zajímá. Tato funkce je samozřejmě k dispozici pouze tam, kde je aplikace News a předplatné News+ dostupné. V Česku tedy máme samozřejmě smůlu, i tak se ale jedná o zajímavou novinku.

Jakmile si určitou zprávu či příběh uživatel vybere, tak se zobrazí klasický přehrávač médií, jenž je podobný tomu z aplikace Podcasty. Kromě tlačítka přehrát/pozastavit je k dispozici také možnost pro přetočení 15 sekund nazpět, či pro přeskočení celé skladby, respektive zprávy či příběhu. Zajímavou funkcí je také možnost pro nastavení rychlosti přehrávání – na své si tedy přijde opravdu každý. Kolonka Audio se v menu zobrazí i těm uživatelům, kteří si News+ nepředplácí. Předplatitelé však budou mít k dispozici prémiový obsah. Pokud navíc patříte mezi „neplatiče“, získáte přístup jen k ukázkám posledních zpráv a nikoliv k celým verzím. Pravděpodobná je také integrace funkce pro Siri, tudíž si uživatelé budou moci pomocí příkazu přehrát nejnovější zprávy na iPhonu, iPadu, HomePodu a dalších jablečných zařízeních.

Vzhledem k tomu, jak bídně se dle dostupných informací celé službě daří, je prakticky jasné, že je nové vylepšení jakousi snahou o pozvednutí její úrovně. Otázkou nicméně je, zda je to vůbec možné. Počet předplatitelů by se totiž měl pohybovat ve vyšších desítkách tisíc, maximálně pak nižších stovkách tisíc uživatelů, což je na Apple setsakramentsky málo a nezdá se, že by se měl tento trend jakkoliv v budoucnu změnit. Lví podíl na tom má nicméně i samotný Apple, který službu nesmyslně nerozšiřuje a tudíž jí nabízí jen relativně malé uživatelské základně. Pokud by byla dostupná pro celý svět, zřejmě bychom se bavili o číslech zcela jiných.