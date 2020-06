Slot pro SIM kartu bude na iPhonech 12 jinde, než jsme zvyklí

Slot pro SIM kartu je na iPhonech od nepaměti umístěn na boku telefonu osazeném Power Buttonem v případě novějších iPhonů či ničím u iPhonů starších. Toto nepsané pravidlo se však Apple chystá v letošním roce porušit. Vyplývá to alespoň z informací velmi přesného japonského portálu MacOtakara, kterému se do rukou dostaly i makety chystaných novinek. Co prozrazují?

Fotogalerie iphone 12 maketa1 iphone 12 maketa2 Vstoupit do galerie

Hlavní novinkou, kterou Japonci vypustili dnes na světlo světa, je přesun slotu na SIM z “power buttonové” strany na stranu s tlačítky pro ovládání hlasitosti a měnění tichého a hlasitého režimu. Ke změně umístění se podle dostupných informací Apple musí uchýlit kvůli přepracovanému systému antén sloužících pro 5G připojení, které si v telefonu vyžadovaly místo mimo jiné právě v prostoru slotu pro SIM. 5G modemy bude Apple minimálně ještě letos dodávat Qualcomm, který je v současnosti suverénním lídrem tohoto odvětví. Pro iPhony navíc velmi pravděpodobně vyvinul speciálně upravené modemy, které jim budou ještě více vyhovovat jak z hlediska výkonu, tak i spotřeby energie.

Fotogalerie iPhone 12 Pro koncept -FB iPhone 12 Pro koncept -12 iPhone 12 Pro koncept -11 iPhone 12 Pro koncept -10 +10 Fotek iPhone 12 Pro koncept -9 iPhone 12 Pro koncept -8 iPhone 12 Pro koncept -7 iPhone 12 Pro koncept -6 iPhone 12 Pro koncept -5 iPhone 12 Pro koncept -4 iPhone 12 Pro koncept -3 iPhone 12 Pro koncept -2 iPhone 12 Pro koncept -1 Vstoupit do galerie

Kromě přesunu slotu pro SIM potvrdily makety i dlouhé měsíce omílaný design podobný tomu, které Apple využíval u iPhonů 4 či 5. Potvrzeny jsou též čtyři modely, přičemž jeden z nich má dostat 5,4” úhlopříčku, další dva 6,1” úhlopříčku a třetí pak 6,7” úhlopříčku. Stejně jako v loňském roce hodlá Apple rozdělit svou modelovou řadu na pomyslné basic modely a Pro modely. Levnější, basic modely nabídnou duální fotoaparáty, u Pro modelů se pak stejně jako v minulém roce dočkáme fotoaparátů trojitých. Jaké další výhody řada Pro oproti levnější řadě nabídne je nicméně v tuto chvíli ve hvězdách.