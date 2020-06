Apple bere soukromí svých uživatelů oproti jiným technologickým gigantům doopravdy vážně. I přesto, že jsme byli u kalifornského giganta svědky různých bezpečnostních přešlapů, tak je nutné podotknout, že jsme se vždy dočkali rychlých řešení. Jednou z nejčastěji zneužívaných citlivých informací o uživateli je jeho přesná poloha. Prakticky každé jablečné zařízení, respektive aplikace v něm, dokáže zjistit, kde se přesně nacházíte. Apple u svých operačních systémů provedl určité kroky, které sledování polohy uživatele zabraňují. Kromě toho se při využívání polohových služeb na iPhonu či iPadu objeví v horní liště ikona, která vás o této skutečnosti informuje. Věděli jste, že stejnou ikonu si můžete přidat i do horní lišty Macu? Pokud chcete zjistit, jak na to, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na Macu nastavit, aby se v horní liště při využívání polohových služeb objevila ikona

V případě, že chcete v horní liště Macu či MacBooku zobrazit při využívání polohových služeb ikonu, která se zobrazuje na iPhonu či iPadu, tak postupujte následovně:

Na vašem Macu či MacBooku najeďte kurzorem do levého horního rohu obrazovky, kde klepněte na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Otevře se nové okno, ve kterém se přesuňte do sekce Zabezpečení a soukromí.

Zde se v horním menu přesuňte do záložky s názvem Soukromí.

V levém menu se přesvědčte, že se nacházíte v kolonce Polohové služby.

Nyní v levém dolním rohu obrazovky klepněte na ikonu zámku a pomocí hesla se autorizujte.

a pomocí hesla se V pravé části okna se v seznamu přesuňte úplně dolů, dokud nenarazíte na kolonku Systémové služby.

U této kolonky klepněte na možnost Podrobnosti…

Otevře se nové okno, v němž stačí dole zaškrtnout možnost Zobrazit ikonu v řádku nabídek, když si systémové služby vyžádají polohu.

Nakonec klepněte na Hotovo.

Nyní můžete Předvolby systému opustit.

Kromě toho, že si ve výše zmíněném okně můžete nastavit zobrazení ikony při využití polohových služeb, tak je zde k dispozici mnoho dalších možností, kterým můžete přístup k polohovým službám zakázat. Kupříkladu, funkce Významná místa o vás „sbírá“ data v závislosti na tom, kde se zrovna pohybujete. Možnost Polohově závislé Apple Ads se například stará o to, že se vám budou zobrazovat reklamy v závislosti na vaší poloze, atd.