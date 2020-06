iOS 13.5.1 zabraňuje instalaci jailbreaku

Ve včerejších večerních hodinách jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple vypustil na světlo světa minoritní aktualizace s označením 13.5.1 pro iOS a iPadOS. Učinil tak jen pár dnů poté, co se jableční příznivci dočkali iOS a iPadOS 13.5. Jak už to u těchto aktualizací bývá zvykem, tak je nových funkcí k dispozici pomálu, na druhou stranu však dochází k opravě všemožných chyb a bugů. Prakticky ihned po zveřejnění aktualizace iOS a iPadOS 13.5 jsme se na tuto verzi dočkali jailbreaku – například unc0ver se tímto dokonce chlubil. Vývojářům a uživatelům jailbreaku však s příchodem verze 13.5.1 sklaplo, alespoň prozatím.

Jak jsme zmínili v odstavci výše, tak Apple v minoritních aktualizacích svých operačních systémů většinou opravuje různé chyby a bugy. V novém iOS a iPadOS 13.5.1 však došlo k opravě takových chyb, díky kterým bylo na zařízení možno nainstalovat jailbreak. O tuto informaci se podělil sám Apple, a to v příspěvku na své stránce věnované bezpečnosti. Podle popisu na této stránce dochází k opravě chyby, díky které mohly být aplikace schopné spustit libovolný kód s právy v jádru. Níže ve zprávě poté přímo naleznete označení chyby a zmínku unc0ver. Chyby jádra, které využívá právě unc0ver, může Apple opravit prostřednictvím aktualizací, narozdíl od chyb hardwaru, které využívá jailbreak checkra1n.

Apple i nadále podepisuje iOS 13.5 – pokud, patříte mezi zastánce jailbreaku a aktualizovali jste na nejnovější iOS či iPadOS 13.5.1, tak proveďte downgrade dokud je to možné. Kalifornský gigant se zajisté postará o to, aby iOS a iPadOS 13.5 přestal být co nejdříve podepisován, tedy aby se na něj uživatelé nemohli vrátit. Na závěr jen podotkneme, že se tato oprava netýká zmíněného jailbreaku checkra1n, jenž využívá hardwarové chyby. Na druhou stranu tento jailbreak není k dispozici na iPhone XS a novější. Uživatelé těchto novějších zařízení musí právě využít unc0ver, ke kterému se tento článek vztahuje. Bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se vývojáři unc0veru s touto šlamastykou provedou – s největší pravděpodobností však dojde k objevení nové chyby, díky které bude možné jailbreak opět provést. Těmto žabomyším válkám mezi vývojáři jailbreaků a Applem rozhodně konec není.