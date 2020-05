Jailbreak pro iOS 13.5 je tady

Na konci minulého týdne jsme vás prostřednictvím našeho magazínu informovali o tom, že bychom se měli již brzy dočkat jailbreaku na jablečná zařízení, na kterých běží nejnovější iOS 13.5. Apple se každou novou verzí svých operačních systémů samozřejmě snaží vytvoření jailbreaku zabránit, avšak v tomto případě se to nepovedlo a opravením různých chyb a bugů vznikla v tzv. nultý den nová cesta, kterou lze k nahrání jailbreaku do zařízení zneužít. Nejnovější jailbreak pochází od notorických vývojářů nástroje unc0ver, jenž využili již zmíněné chyby jádra objevené vývojářem a hackerem Pwn20wnd. Nejnovější verze nástroje unc0ver, jenž podporuje iOS 13.5 (a starší), je 5.0.1. První verzí, jenž zmíněný systém podporovala, byla 5.0.0.

Na stránkách unc0veru si můžete přečíst několik zajímavých informací o vzniku samotného jailbreaku, společně s informacemi o testování, které mělo probíhat na mnoha různých zařízeních s operačními systémy iOS a iPadOS. Na stránkách se také dočtete o tom, že je jailbreak unc0ver k dispozici na všechny verze operačního systému iOS (a iPadOS) od verze 11.0 až po nejnovější 13.5. Co se týče bezpečnosti jailbreaku, tak vývojáři uvádí, že nijak nedochází k porušení sandboxu, ve kterém systém běží, a tak by se potencionální uživatelé rozhodně neměli instalace obávat.

Na „trhu“ je aktuálně k dispozici ještě další forma jailbreaku, a to checkra1n, jenž využívá neodstranitelné hardwarové chyby checkm8. Tento jailbreak je však k dispozici pouze pro iPhone X a starší. V případě, že vlastníte iPhone XS a novější a toužíte po jailbreaku, tak musíte využít právě nástroje unc0ver, který novější zařízení podporuje. Nutno podotknout, že checkra1n nepodporuje pro instalaci nástroje Windows, tudíž pokud nevlastníte Mac či MacBook (anebo zařízení s Linuxem), tak si checkra1n na vaše zařízení nenainstalujete. Jediná možnost je v tomto případě využít unc0ver, jenž je k dispozici na Windows, macOS, Linux a také iOS (iPadOS) – to znamená, že pro instalaci unc0ver na vaše zařízení nepotřebujete mít ani počítač. Berte však na vědomí, že do instalace jailbreaku by se měli pouštět jen zkušení uživatelé, kteří ví, do čeho jdou. Magazín Letem světem Applem není zodpovědný za jakoukoliv ztrátu dat či zničení zařízení po instalaci jailbreaku.