7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (2. 6. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

S pomocí aplikace Video Plus – Movie Editor můžete velice snadno a rychle upravovat vaše videa. Tento nástroj vám umožní využít například automatického vylepšení, zmenšení, otočení či přidání vodoznaku. Aplikace navíc nabízí řadu uměleckých filtrů, které videu mohou dodat na jeho autentičnosti.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Photos Resizer – Resize Images slouží pro změnu rozměrů u vašich snímků obrazovky a fotografií. To ale samozřejmě není vše. Aplikace vám také pomůže v případě, kdy budete potřebovat fotky například ořezat, přejmenovat, optimalizovat či změnit jejich formát. Výhodou je, že takto můžete upravovat hned několik souborů najednou.

Původní cena: 179 Kč (49 Kč)

Plánujete shodit nějaké to kilo navíc a připravit se tak na letošní sezónu? V takovém případě pro vás bude zcela klíčové, abyste si hlídali svůj každodenní kalorický příjem. S tímto vám dokáže pomoci aplikace Perfect Diet Tracker, která vám umožní vytvořit váš osobní dietní plán a bude zaznamenávat všechny přijaté kalorie.

Původní cena: 479 Kč (379 Kč)

Studujete medicínu, biologii, nebo se zkrátka a pouze zajímáte o DNA? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli přehlédnout akci na aplikaci OnScreen DNA Model. Ta vám totiž zobrazí přesný 3D model samotného DNA, přičemž si můžete prohlédnout jeho strukturu a naučit se řadu cenných informací.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Pokud se věnujete například tvorbě reklamních materiálů, letáků, časopisů a podobných, možná by vás mohla zaujmout aplikace iStudio Publisher. Pomocí tohoto parádního nástroje si můžete vytvořit perfektní rozpoložení, přidat různé elementy, přehledně s nimi pracovat a následně je použít kupříkladu pro tisk či export.

Původní cena: 449 Kč (229 Kč)

Jestliže se považujete za fanouška závodů Formule 1, určitě by vám ve vaší herní knihovně neměla chybět příslušná hra. Do akce se naštěstí dostává titul F1 2016, ve kterém si zkusíte projet tehdejší sezónu. Vaším úkolem se pochopitelně stane, abyste byli úspěšní nejen při závodech, ale i při kvalifikacích a v závěru nad hlavu pozvedli těžce vydřený pohár.

Původní cena: 1 190 Kč (449 Kč)

Ve hře This War of Mine se podíváte do období války, kdy si samotnou válku zažijete tak trošku jinak. Ocitnete se totiž v roli obyčejných lidí. Vaším úkolem bude zajistit dostatek materiálů, surovin a potravy, abyste dokázali vůbec přežít. Jedná se o skutečně zajímavý titul, který stojí za vyzkoušení.

Původní cena: 18,99 € (3,79 €)