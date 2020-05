Apple si může oddychnout, soudní tahanice kvůli seriálu Servnat na TV+ padla

Před nějakou dobou jsme informovali o další nepříjemné žalobě, která se na hlavu Applu a zejména producenta M. Night Shyamalana snesla kvůli povedenému seriálu Servent, jenž si byl údajně příliš podobný s podobně tématicky laděným filmem z roku 2013. Za nařčením stála režisérka Francesca Gregorini, která se v minulosti proti námětu jablečného snímku mnohokrát ohradila a teprve pár měsíců zpět se odhodlala jít s celým incidentem k soudu. Žaloba byla však zamítnuta a soudce Apple okamžitě zprostil viny.

Je to pár měsíců zpět, co se na poli kinematografického a technologického světa začal řešit další spor. Tentokrát tahanice vznikla mezi Applem a režisérkou Francescou Gregorini, jež stojí za 7 let starým filmem The Truth About Emanuel, který ve své podstatě pojednává o tomtéž co nový seriál od jablečné společnosti, Servant. Podle Francescy se jednalo o zneužití pravomocí a především narušení autorských práv, tudíž se pochopitelně neváhala obrátit s celou záležitostí na soud a pravděpodobně doufala, že z Applu vytáhne nějaké to tučné odškodné. Celou dobu pak režisérka tvrdila, že seriál z dílny technologického giganta záměrně kopíruje tématiku, atmosféru a především příběh jejího díla. Svou tvůrčí vizi rozpoznala i v jednotlivých postavách, jejich osobnostech, přístupu a zejména v celkovém konceptu a pojetí snímku.

Konec konců, není divu. Film The Truth About Emanuel taktéž vypráví o 17-leté chůvě, která je najata jakousi zvláštní rodinou, aby se postarala o jejich dítě. Záhy však zjistí, že se jedná o pouhou panenku, jež má sloužit jako náhrada za miminko, které zemřelo při nešťastné nehodě. Ač se příběhy mohou zdánlivě shodovat, stále se v obou dílech dají nalézt podstatné kreativní rozdíly, díky čemuž soudce celý incident smetl ze stole a odmítl žalobu přijmout. Podle něj je názor Francescy přehnaný, a byť si jsou oba snímky mírně podobné, nejedná se o jakékoliv porušení autorských práv či zneužití pozice. Tak či onak, věhlasná režisérka má pravděpodobně utrum a bude muset přijít na jiný způsob, jak vydělat peníze.