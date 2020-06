7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (1. 6. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Určitě jste se již někdy ocitli v situaci, kdy jste před sebou měli parádní video například z výletu a potřebovali jste z něj vystřihnout pouze určitou pasáž a případně ji ještě nějak otočit. S tímto vám dokáže pomoci aplikace Quick Video Clip. Jednoduše vám stačí vybrat úsek a o export se následně postará samotná aplikace.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Chystáte se na jeden z nejšťastnějších dnů ve vašem životě a připravujete se tak na svou svatbu? V takovém případě by se vám určitě mohl hodit nástroj, který bude fungovat jako odpočet. Přesně pro tyhle účely byla stvořená aplikace Wedding Countdown, díky které si můžete počítat dny, jenž zbývají do svatby, do výročí, do svátku svatého Valentýna a dalších.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Ve hře Beholder se ocitnete v ponuré budoucnosti, kde totalitní stát sleduje každý běžný den svých občanů a soukromí se dá považovat doslova za neexistující. Vy se zhostíte role majitele činžovního domu, který ctí zásady svého státu. Z tohoto důvodu budete muset odposlouchávat lidi z jednotlivých bytů.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Zakoupením aplikace iWriter získáte perfektní textový editor pro váš iPhone a iPad. Jedná se o parádní nástroj, který vás na první pohled zaujme svým minimalistickým vzhledem a parádními funkcemi. Výhodou navíc je, že jsou vaše dokumenty synchronizovány skrze iCloud, díky čemuž k nim můžete přistupovat odkudkoliv.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

S pomocí aplikace FACEinHOLE se můžete parádně zabavit, a to rovnou s celou rodinou. Aplikace totiž nabízí více než 200 tisíc nejrůznějších situací, do kterých se můžete snadno dostat i vy. Jednoduše vám do daných obrázků stačí vložit hlavy vás s rodinou či přáteli a máte hotovo. Výsledek navíc následně můžete rovnou sdílet.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Napadlo vás někdy, že byste si začali značit vaše nálady a vedli si takový svůj vlastní deníček? Přesně k tomuto totiž slouží aplikace Moodify Tracker. V té si totiž budete značit vaše nejrůznější nálady, díky čemuž následně získáte perfektní přehled nad tím, jak jste se případně měli. Vedení náladového deníčku může být navíc prospěšné pro vaše zdraví a může vás zbavit negativních myšlenek.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Hra Finding.. vypráví příběh mladého dítěte, které náhodou našlo obyčejnou květinu. Vaším úkolem bude tohle dítě provést na jeho zajímavé cestě, kde spolu zažijete spoustu věcí na různých místech. Jak samotná hra vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)