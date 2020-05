Recenze Klipsch Heritage groove: malý elegán s velkým zvukem

Stačí se na chvilku zamyslet nad tím, co značí samotný název Geritage Groove. Okamžitě vám bude jasné, že ve spojitosti se společností Klipsch, která je na trhu již více než sedmdesát let a zakládá si na detailním zvuku a kvalitních materiálech, musí tento přenosný reproduktor něčím vyčnívat z davu a mě neskutečně zajímalo, čím. Skutečně se Klipsch podařilo přenést to, čím je tato značka typická, do malinkého stolního Bluetooth reproduktoru?

Jakmile rozbalíte krabičku ukrývající kromě reproduktoru také potřebnou dokumentaci a nabíjecí adaptér, upoutá vás samotný reproduktor zejména dvěma hlavními zajímavostmi. Jednak je skutečně velmi malý a za druhé je na svou velikost poměrně těžký. Váha je sice jen jeden kilogram, ovšem když ji porovnáte s velikostí, je na první pohled jasné, že se jedná o kvalitně zpracovaný reproduktor z prémiových materiálů a ne žádné chrastítko. Při bližším pohledu zjístíte, že vrchní a spodní část je vyrobena z pravého dřeva v kombinaci s kovem a samotné výdechy reproduktorů chrání pevná tkanina. Ta obepíná prakticky celý obvod reproduktoru až na menší zadní část, která je stejně jako vrchní ovládací prvky z kovu a nabízí konektor na připojení nabíjecího adaptéru a zdroje zvuku pomocí 3,5mm AUX vstupu. Nejen materiály, ale i zpracování je na té nejvyšší úrovni a není mu co vytknout. Myšleno je i na detaily v podobě velkých gumových podložek, díky kterým si jednak nepoškrábete stůl nebo reproduktor, ale také eliminujete rezonance.

Klipsch Heritage Groove je k dispozici ve dvou barevných variantách, které označuje Klipsch jako Ořech a Matně černá. Osobně musím přiznat, že se mi více líbí světlá varianta. Zaprvé na ni vynikne vzor dřeva na první pohled a umocňuje se tak dojem kvalitního materiálu, ale zejména na ni pak nezůstávají otisky prstů tak viditelné jako na černé variantě. Kromě dřeva obě varianty odlišuje také textílie, kterou je reproduktor obalen. Reproduktor nabízí na vrchní části ovládací prvky, mezi které patří vypnutí, párovnání přes Bluetooth, přepnutí na AUX vstup, změna hlasitosti a také zvednutí nebo položení konferečního hovoru, případně přerušení přehrávání. Kromě kovových tlačítek je na vrchní straně také stavová dioda a vstup integrovaného mikrofonu.

Zejména poslední dobou jsou čím dál víc v kurzu konferenční hovory a právě proto je reproduktor vybaven mikrofonem, který umožní takový hovor uspořádat ve vyšší kvalitě, než pokud použijete hlasitý odposlech přímo na telefonu. Přijmout a položit hovor můžete přímo na reproduktoru. Je už jen na vás, zda uspořádáte konferenční hovor s obchodními partnery nebo si v domácí posilovně zapnete hovor se svými trenéry, kteří čím dál tím více trénují právě přes video hovory. Kvalita zvuku z integrovaného mikrofonu je velmi dobrá a i ze dvou metrů vás volající slyší stejně, jako když držíte iPhone přímo u ucha.

Díky velikosti, jakou reproduktor má, nemůžete rozhodně čekat, že se postará o prostorový zvuk nebo dokáže plnohodnotně nasimulovat sestavu 2.0 nebo 2.1. Při nižší hlasitosti zkrátka vždy přesně detekujete, odkud zvuk vychází a to s přesností na desítky centimetrů. Je tedy potřeba počítat s tím, že reproduktor bude zvuk přehrávat z jednoho velmi zřetelného místa, ovšem neznám reproduktor stejné velikosti nebo i o něco větší, který by vás nějak výrazně dokázal obklopit zvukem. Samozřemě pokud hlasitos zvýšíte, pak se zvuk začne odrážet od stěn a dalších předmětů a doslova obklopí celou místnost, vás nevyjímaje.

Co se samotné kvality reprodukce týká, je v ní skutečně slyšet to, co ve všech reproduktorech Klipsch a pokud tento dynamický zvuk máte rádi, pak si i v případě tohoto drobečka přijdete na své. Zajímavé je především pojetí basů, které je i přes malé rozměry reproduktoru skutečně precinzní a basy mají potřebnou hloubku. Samozřejmě musíte brát jako vždy v potaz cenu a velikost reproduktoru. Pokud přihlédnete právě k těmto dvěma zásadním aspektům, je kvalita reprodukce na velmi vysoké úrovni. Hudba nesplývá a reproduktor poskytuje na své poměry velmi přesné vykreslení všech tónů. Pokud se pak bavíme o mluveném slovu, které využijete jak u konferenčních hovorů tak při sledování filmů nebo videí tam je reproduktor, dovolím si říct, bezchybný. Mluvené slovo dokáže reprodukovat tak, že máte doslova pocit, jako by stál člověk jenž mluví, přímo s vámi v místnosti.

U baterie výrobce uvádí výdrž až 8 hodin přehrávání na jedno nabití. Ve skutečnosti to platí, ovšem pro střední hlasitost. Pokud dáte zvuk na maximum, pak vydrží repráček přehrávat vaši oblíbenou hudbu zhruba 7 hodin. Nicméně neznám nikoho, kdo by při maximální hlasitosti dokázal vydržet sedm hodin v kuse. Pokud tedy jedete na víkend někam na chatu, kde není elektřina, nebo se chystáte strávit téměř celý den na pláži, můžete se spolehnout, že Klipsch vám bude sloužit spolehlivě po celou dobu. Je jedno, zda si pustíte na dvě hodiny denně hudbu na chatě a nebo celý den kulisu na pláži, baterie to ustojí. Pro nabíjení slouží Micro USB a pokud máte nabíječku s výstupem přes klasické USB, stačí vám vzít si sebou přibalený kabel. Pokud používáte nabíječku například s USB-C, pak uvítáte adaptér, který je samozřejmě součástí balení.

Pokud hledáte malého a kvalitního společníka na noční stolek, k lehátku na pláž, k bazenů nebo na terasu, pak je Klipsch Heritage Groove perfektní volbou. Obzvlášť pokud si vaše domácnost zakládá na kvalitních materiálech a stoly máte místo z dřevotřísky z masivu, je tento repráček přesně tím, co do vašeho domu nebo bytu skvěle zapadne. Na druhou stranu je potřeba počítat s o něco větší váhou. Upřímně bych jej doporučil spíše pro rodiče, než pro děti, které s ním budou běhat po parcích a hřištích. Pokud jej však chcete přesně na to, co jsem uvedl výše, pak se jedná o luxusně zpracovaný kousek elektroniky, který by rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti.