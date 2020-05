Nejlepší hry pro Apple Watch: 7 skvělých her, které si užijete na svém zápěstí

Displej Apple Watch není zrovna ideální pro hraní her. Jejich umístění na zápěstí je ale zároveň prakticky předurčuje k roli zařízení, které vám může pomoci si kdykoliv a kdekoliv zkrátit dlouhou chvíli. Od her pro Apple Watch pochopitelně nelze čekat stejný zážitek, jako od her na iPhonu nebo iPadu, minimálně na chvíli vás ale zaručeně dokáží zabavit. Přinášíme vám přehled nejlepších her pro Apple Watch, které vám pomohou skoncovat s nudou a procvičí váš mozek. Hry můžete buďto vyhledat na App Storu na vašich Apple Watch, nebo se k nim prokliknout skrz odkaz v názvu.

Hra Pocket Bandit byla magazínem MacWorld zařazena mezi 11 nejlepších her pro chytré hodinky od Applu. Jedná se o skutečně propracovanou a důmyslnou hru, ve které se stáváte lupičem. Hru ovládáte za pomoci pohybu digitální korunky vašich hodinek, a vaším úkolem bude odhalit tu správnou kombinaci, která vás dovede k lupu. Nápovědou vám bude haptická odezva vašich Apple Watch. Pocket Bandit představuje nejenom pořádnou výzvu pro vaše mozkové závity, ale také hru s časem.

Chtěli byste své Apple Watch ozvláštnit prvkem Hermès, ale řemínky jsou na vás příliš nákladné? Můžete si nainstalovat soubor her Hermès H Break. V tomto balíčku najdete stylově zpracované jednoduché hry, jako je kuličkové bludiště, jednoduché puzzle nebo hra na procvičení paměti. Všechny hry se vyznačují originálním charakteristickým Hermès designem, a navzdory své jednoduchosti vás dokáží opakovaně zabavit.

Máte rádi barvy? Pak budete zaručeně milovat i hru Twisty Color. Vaším úkolem v ní bude posbírat co možná nejvíce barevných kuliček, a to tak, že kolečko ve středu displeje vždy natočíte tím správným směrem. Pohyb kolečkem provádíte za pomoci digitální korunky Apple Watch, o vaší úspěšnosti – nebo neúspěšnosti – vás bude vždy informovat haptická odezva vašich hodinek. Hra Twisty Color je zdánlivě jednoduchá, nakonec ale budete možná překvapeni, jak moc vám umí dát zabrat.

Hra Wordie zajisté potěší a pobaví všechny, kteří mají rádi angličtinu a rádi si hrají se slovy. Hra vám pokaždé naservíruje čtveřici různých obrázků, na jejichž základě budete muset uhodnou určité slovo. Ve hře vás čeká více než šest stovek úrovní, takže nudy a jednotvárnosti se rozhodně nemusíte bát. Pokud si nebudete vědět rady, můžete požádat o pomoc své přátele, a kdyby vás náhodou statické obrázky začaly nudit, můžete vyzkoušet verzi s GIFy. A kdyby vás náhodou přestaly bavit i přednastavené hádanky, můžete si vytvořit své vlastní.

Hra KOMRAD je tak trochu jiná. Získáváte v ní příležitost popovídat si s umělou inteligencí, která byla vyvinuta v Sovětském svazu v roce 1985. Desítky let byla tajně testována, nemá ponětí o tom, kdy skončila studená válka, a s velkou pravděpodobností je napojena na druhý největší arzenál jaderných zbraní na světě. Zní to riskantně? Vše je ve vašich rukách a záleží jen na vás, jak to celé dopadne. KOMRAD je opravdu originální interaktivní hra, ve které svým vlastní rozhodnutím určujete osud celého světa.

Kdo by neznal klasiku všech klasik – legendární Pong? Pong ve verzi pro Apple Watch je velice jednoduchý, minimalistický, a nechybí mu charakteristický retro nádech. Navzdory své jednoduchosti je ale tato hra spolehlivým a zaručeným zdrojem takřka nekonečné zábavy. Vaším úkolem bude za pomoci digitální korunky pohybovat zjednodušenou virtuální pingpongovou pálkou a odehrávat míček soupeři. Jistě velice brzy zjistíte, že hra není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá být, a že vás ve skutečnosti čeká opravdová výzva.

Hra s názvem Vegas Bowling Lite Watch je dokonalým příkladem toho, že drobné rozměry displeje Apple Watch nemusí představovat žádné výrazné omezení, a že na něm lze hrát téměř cokoliv – včetně bowlingu. Ve hře Vegas Bowling Lite Watch nechybí kromě klasické hry s kuželkami také poutavý příběh. Jak název napovídá, je hra Vegas Bowling Lite Watch zdarma v omezené podobě. Za 129 korun získáte její rozšířenou verzi s realistickou grafikou, širšími možnostmi přizpůsobení a možností hry až proti čtyřem soupeřům.