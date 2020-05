Recenze autokamery Niceboy PILOT XR: Povinná výbava každého řidiče

Ještě před pár lety se nejspíš naprostá většina z nás dívala na řidiče s autokamerami nalepenými na čelním skle jako na blázny. Doba se však změnila, díky čemuž je tento užitečný doplněk vidět téměř na každém kroku – respektive za každým sklem. I díky tomu je tak v nabídce obrovské množství nejrůznějších autokamer, které se mezi sebou liší jak designem či velikostí, tak i funkcemi a v neposlední řadě i cenou. Mezi přední výrobce autokamer pro záznam jízdy se dlouhodobě řadí i společnost Niceboy, která nám na recenzi jeden ze svých top modelů poskytla. Do redakce nám dorazil konkrétně PILOT XR, který jsem v posledních týdnech takřka na denní bázi poctivě testoval a v následujících řádcích se jej proto pokusím co nejobjektivněji zhodnotit. Recenze autokamery Niceboy PILOT XR je tedy konečně tu.

Balení

Obsahu balení kamerky toho moc vytknout nelze. Kromě manuálu, držáku na okno, samotné kamerky či dlouhého kabelu v něm naleznete například i autonabíječku se dvěma USB-A porty, která rozhodně není v balení autokamer pravidlem. Vzhledem k tomu, že je z plastu, sice může na první pohled působit trochu fórově, ale po několika týdnech testování si na ní nemůžu v žádném případě stěžovat. Ocenit musím i dlouhý napájecí kabel, který lze ke kameře vést například různě po sloupcích auta či po jeho bocích tak, aby vám nevisel přímo z čelního skla, pokud by vám to tedy vadilo. Věřím však, že vzhledem k jeho minimální tloušťce vám vadit nebude. Jedinou výtku bych měl k absenci náhradních lepících 3M pásků. Chápu, že je produkt namyšlen tak, že jej na čelní sklo jednou nalepíte a v ideálním případě jej na něm necháte dalších pár let, avšak pokud například přesedláte do nového vozu, nebylo by špatné, kdyby vám to Niceboy usnadnil a přibalil pásek, kterým v něm držák kamerky přichytíte. Jasně, 3M pásku seženete v každém lepším obchodu pro kutily, ale kdyby to nebylo při předělávání kamerky do jiného auta potřeba, bylo by to zkrátka fajn. Tím spíš, když je běžná cena kamerky 3990 korun.

Technické specifikace

Za své technické specifikace se PILOT XR rozhodně stydět nemusí. Nabízí totiž například i natáčení ve 4K při 24 fps, 2K při 30 fps a dále pak Full HD při 60 a 30 fps. Co se týče formátu videa, kamerka ukládá na microSD kartu záznam v MP4, H.264 pro 2K a Full HD video a v H.265 pro 4K. Kvalitní video zajišťuje kamerový čip Novatek 96670 v kombinaci se senzorem Sony IMX355. Co se týče objektivu, jeho zorné pole je velmi slušných 170 stupňů, takže zabere skutečně široký záběr. Jeho světelnost je solidních f/1,8. Pokud byste pak měli chuť přes kamerku fotit, dostanete se na 12 MPx rozlišení.

Jak jste již nejspíš pochopili z odstavce poodhalujícího balení kamerky, k jejímu umístění do auta je zapotřebí magnetický držák, který se druhou stranou přilepí pomocí 3M pásky ke sklu. Ten slouží zároveň jako GPS modul a nabíječka, jelikož disponuje portem pro kabel a piny, přes které se nabíjí připnutá kamerka. Přestože toho držák zvládá relativně dost, jeho hmotnost je jen 23 gramů, takže se nemusíte bát, že by s ním měla páska jakékoliv problémy. To kamerka je sice o něco těžší (váží 72 gram), avšak díky silným magnetům drží po připnutí k držáku jako přibitá. O tom ale až později. Rozměry kamerky jsou 72,5 x 43,7 mm bez držáku a 82,5 x 36,2 mm s držákem. To vše při hloubce 36,2 mm u objektivu. Kamerku lze tedy označit za jednu z těch menších.

Kamerka disponuje 260 mAh baterii, která jí zajišťuje při plném nabití dle výrobce výdrž zhruba 20 minut. Je však nutné podotknout, že dlouhou výdrž výrobce kamerce ani vnuknout nechtěl, jelikož je konstruovaná primárně pro připojení k autonabíječce. Mezi další zajímavé vychytávky patří WiFi modul, skrze který lze kamerku spárovat s vaším smartphonem pomocí aplikace LuckyCam, či 2,45” IPS displej zobrazující vše, co kamerka natáčí. Právě jeho kvalitu musím upřímně pochválit, jelikož je opravdu na vysoké úrovni.

Záznam z kamery se ukládá na klasické microSD karty, konkrétně pak UHS-I U3 s maximální kapacitou 128 GB. Karta sice není součástí balení, v tomto případě bych to však jako problém neviděl, jelikož jich má snad každý z nás doma hned několik. Fajn jen, že kartu můžete formátovat přímo přes kamerku (nebo aplikaci) a tím z ní jednoduše smazat staré záznamy. Kamerku lze navíc nastavit tak, že natáčí neustále záznam ve smyčce, díky čemuž vám stačí i karta s menší kapacitou. V takovém případě se ale samozřejmě musíte smířit s tím, že se na kartě objeví po vašem dojezdu na místo jen poslední část cesty a nikoliv začátek (samozřejmě v případě, že nebude cesta úplně krátká).

Testování

Jakmile jsem kamerku poprvé připevnil v autě, mile mě překvapila síla jejího magnetu. Přestože se zdá magnetický spoj na první pohled poměrně titěrný, dokáže kamerku k držáku zafixovat natolik, že se při jízdě obraz téměř nekymácí. V tomto směru tedy Niceboy tleskám za kvalitně odvedenou práci.

Co se týče nastavování kamerky, to lze elementárně provést přes výše zmíněnou mobilní aplikaci, nebo přímo přes softwarové rozhraní kamerky. V tom se pohybujete jednoduše pomocí čtveřice tlačítek, které naleznete na jejím těle a to tak, že k nim je i při připevnění kamerky do držáku dobrý přístup. Nastavit toho lze opravdu spoustu. Alfou a omegou je samozřejmě rozlišení a to, zda se bude natáčet do smyčky nebo do zaplnění karty jednotným záznamem. Zapnout si ale můžete třeba i WDR, které má zlepšit dynamický rozsah záznamu, G-Senzor pro zaznamenávání otřesů a případné spouštění nouzového nahrávání a uzamykání videa proti vymazání, expozici či detekci pohybu, které je samozřejmě využitelná jen při stojícím voze. Co se týče focení, to lze provádět jednoduchými gesty rukou před objektivem, která snímání automaticky zaktivují. Nastavitelný je rovněž záznam zvuku, času, data a rychlosti přímo do záznamu kamerky. Možností je tedy přehršel a vsadím se, že jsem ještě na pár menších zapomněl. To však u produktu podobného typu nevadí. Jeho klíčovou funkcí je totiž stejně natáčení. Jak dobrý v tom je?

Přiznám se, že jsem měl od kamerky poměrně velká očekávání, jelikož se mi v minulosti již pár kamerek z dílny Niceboy do rukou dostalo a vždy jsem byl s jejich obrazem velmi spokojen. Tak nějak jsem proto doufal, že se u PILOTA XR nespálím a užiji si podobně kvalitní obraz i u něj. A přesně tak se také stalo. Kamerku jsem se snažil “potahat” všemi možnými i nemožnými situacemi, abych mohl záznam z ní nyní zhodnotit jako velmi zdařilý a dostačující naprosté většině motoristů. Osobně jsem nejvíc využíval formát Full HD při 60 fps, který je příjemnou kombinací mezi plynulostí, kvalitou obrazu a spotřebovaným místem, přičemž veškeré záznamy v tomto rozlišení naprosto splnily má očekávání. Obraz je příjemně barevný, záběry plynulé, přechody ze světla do stínů poměrně vyvážené a celkově vše vypadá velmi hezky a to i při nulových úpravách dalších prvků v nastavení. Potěšil mě i ukazatel rychlosti, který se takřka na chlup shodoval s hodnotami viditelnými na tachometru v mém voze. To se sice může zdát na první pohled jako naprostá samozřejmost, avšak vězte, že mnohé automakery proměřují rychlost takřka neuvěřitelným způsobem, kvůli čemuž jsou v tomto směru naprosto nepoužitelné. Na záznam denní jízdy se můžete podívat níže. Ve videu naleznete konkrétně krátké pasáže natáčení ve všech dostupných rozlišeních. Abyste je ocenili, je samozřejmě nutné vše sledovat na kompatibilních zařízeních s prohlížeči podporujícími 4K.

Kamerku jsem samozřejmě vzal i na pár nočních výletů, abych otestoval natáčení za tmy či umělého světla pouličních lamp. Je jasné, že čekat zázraky v tomto směru nelze, jelikož si s podobnými videi a fotkami příliš dobře neporadí ani mnohonásobně dražší smartphony. Na druhou stranu výsledek, kterého PILOT XR dosáhl, rozhodně za špatný označit nelze. Obraz zachycený za tmy je bez většího šumu a celkově vzato opravdu dobrý, takže se nočních cest bát rozhodně nemusíte. Bez větších potíží si kamerka poradí i s umělým světlem lamp či světly projíždějících aut, která se však samozřejmě v případě agresivnějších světelných technologií do záznamu občas promítnou. S trochou nadsázky vám však můžu garantovat, že těmito světly budete za volantem mnohem víc oslnění vy než kamerka. Zdali je to dobře či nikoliv už nechám na každém z vás. Záznam noční jízdy si můžete pustit ve videu níže. Prováděn byl tentokrát jen ve Full HD při 60 fps.

Vyzkoušel jsem si samozřejmě i vychytávky typu automatické spuštění záznamu po detekci pohybu či fotografování gesty, přičemž v obou případech jsem neshledal nedostatky. Vše funguje v tomto směru naprosto spolehlivě, díky čemuž je s kamerkou radost pracovat. Jakmile se svým natáčením skončíte, záznam z ní si buď můžete přehrát ve svém počítači skrze microSD kartu, nebo se na něj podívat přes mobilní aplikaci po propojení mobilu s kamerou přes její WiFi modul. Přehrávání v aplikaci je naprosto jednoduché a spolehlivé, její prostředí pak v globálu poměrně přehledné. Jen mě trochu mrzí, že nastavení, která jsou přes ní možná na kameře vykonat, jsou skutečně jen elementární a vy si tak chtě nechtě při hlubším nastavování užijete mačkání fyzických tlačítek.

Abych však jen nechválil, je jedna věc, která mě u kamerky vyváděla z míry více než je zdrávo. Tou je konkrétně její nabíjení, které je dle mého řešeno trochu nešťastně. Líbí se mi sice to, že je prováděno přes držák přilepený k čelnímu sklu, avšak ve chvíli, kdy máte kamerku doma a chcete si jí například v klidu z pohodlí gauče nastavit dle vašich preferencí, máte holt smůlu. Po vybití jejího akumulátoru vám totiž nezbude nic jiného než zkrátka vyrazit do auta, přicvaknout jí na držák a počkat, než se dobije. Kdyby tedy měla kamerka na svém boku ještě nabíjecí port, který by umožnil jí nabíjet přímo ze sítě bez nutnosti použití držku, rozhodně bych se nezlobil – tím spíš, když mi občas přišlo, že ukazatel stavu baterie neukazuje přesně tu hodnotu, kterou má. Na druhou stranu, pokud budete mít PILOT XR neustále v autě a budete z něj odnášet jen microSD kartu, tuto věc řešit absolutně nebudete a tudíž vás nebude štvát.

Resumé

Udělala skvělý dojem.

Jak tedy autokameru Niceboy PILOT XR v krátkosti po několikatýdenním testování zhodnotit? Na mě osobně udělala dojem skvělý. Nabízí toho totiž opravdu spoustu, díky čemuž si jí bude moci přizpůsobit k obrazu svému téměř každý motorista s nutkáním natáčet svou jízdu. Když k tomu navíc přičtu velmi kvalitní obraz (v poměru k ceně), líbivý design či možnost zobrazit si GPS údaje, rychlost a spoustu podobných vychytávek, dostanu produkt, který se zkrátka musí líbit. Pokud tedy sháníte velmi dobrou autokamerku, na kterou je spoleh a za jejíž záznamy se rozhodně nemusíte stydět, je PILOT XR dle mého jednou z nejzajímavějších možností ke koupi.