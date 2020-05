4 filmy na iTunes, které tento víkend seženete levněji (29. 5. – 31. 5. 2020)

Víkend je tu. Pokud byste ho chtěli strávit sledováním nějakého zajímavého filmu, nenechte si ujít nejnovější víkendovou nabídku. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Die Hard: With a Vengeance

Ve filmu Die Hard: With a Vengeance se opět setkáváme s neohroženým Johnem McClanem (Bruce Willis) – a opět jsou ve hře teroristé. Tentokrát se děj snímku odehrává v rušném New Yorku. Johna McClane opustila žena, kvůli nadměrnému pití musel odejít do výslužby a přílišnému respektu ze strany kolegy se opravdu netěší. McClaneův život ale nabere zcela jiné obrátky ve chvíli, kdy teroristé začnou usilovat o jeho hlavu. Diváky i Johna čeká doslova výbušná akce plná neuvěřitelně náročných úkolů. V dalších rolích uvidíme například Jeremyho Ironse nebo Samuela L. Jacksona.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Die Hard: With a Vengeance pořídíte zde.

Ztraceni ve Florencii

Eric Lazard (Brett Dalton) se vydává do Itálie, kde má v plánu navštívit svou sestřenici Annu (Stana Katic). Anna zde žije a učí cizince italsky, a bývalý vysokoškolský fotbalista Eric bere svůj výlet jako lék na vlastní zlomené srdce. Navzdory tomu, že si chce dát pauzu od žen i od fotbalu, se zde Eric nakonec zaplétá nejen s jednou z místních žen, ale také s místním nebezpečným a riskantním florentským sportem.

39,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Gunman: Muž na odstřel

Ve filmu Gunman: Muž na odstřel hraje Sean Penn Jima Terriera – bývalého žoldáka a zabijáka, který chce svou temnou minulost zanechat už jednou provždy za sebou a usadit se se svou dávnou láskou. Nebude to ale nic jednoduchého – tajné služby ho totiž nenechají jen tak odejít. Jimovi nezbyde nic jiného, než se svým bývalým chlebodárcům postavit, aby mohl začít opět s čistým štítem. Pro svůj nový život je Jim ochoten udělat téměř cokoliv, jeho protivníci se ale také nehodlají jen tak vzdát.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Gunman: Muž na odstřel pořídíte zde.

The Bucket List

V hořké komedii Roba Reinera excelují herci Jack Nicholson a Morgan Freeman. Jednoho dne se v nemocnici potká velmi nesourodá dvojice – milionář Edward a automechanik Carter. Oba muže spojuje fatální diagnóza, jinak toho ale příliš mnoho společného nemají. Edward se celý život hnal za ziskem, s lidmi neumí vycházet a rodina se mu zbortila, zatímco Carter má milující rodinu, které ale musel obětovat svou touhu po vzdělání a stát se namísto toho automechanikem. Navzdory zdánlivě nepřekonatelným rozdílům se oba muži spřátelí, sepíší seznam svých nesplněných snů a vyrazí za nimi do světa.