Qualcomm představil nové Wi-Fi čipy pro standard Wi-Fi 6E

Qualcomm včera oznámil své nové Wi-Fi čipy, které budou podporovat nový standard Wi-Fi 6E. O standardu Wi-Fi 6 už jsme možná slyšeli, a pokud vás nenapadá, co písmeno E za šestkou znamená, tak se jedná o anglické slůvko „extended“, tedy rozšířený. Díky standardu Wi-Fi 6E budou zařízení schopná pracovat na chystané frekvenci 6 GHz. Momentálně Wi-Fi sítě pracují nejčastěji na 2.4 GHz či 5 GHz. Frekvence 6 GHz by měla zaručit větší rychlosti, lepší stabilitu a zároveň by tyto sítě měly zvládnout o dost vytíženější provoz.

Zatímco podpora standardu Wi-Fi 6 je ještě v plenkách – v případě jablečných zařízení ji najdeme jen u iPhonů 11, iPhonu SE druhé generace a iPadu Pro (2020) – tak bychom se měli již brzy dočkat prvních zařízení, které budou standard Wi-Fi 6E podporovat. Prvními zařízeními, ve kterých by se nové čipy od Qualcommu měly objevit, jsou samozřejmě routery a chytré telefony. Nové čipy s podporou Wi-Fi 6E patří v Qualcommu do produktové řady FastConnect a nutno podotknout, že první dodávky těchto čipů už by měly být na cestě k odběratelům Qualcommu. Nové čipy jsou integrovány v procesorech Snapdragon a jsou k dispozici celkem dvě varianty – FastConnect 6700 a FastConnect 6900, kdy první jmenovaný dosahuje rychlosti až 3 Gbps, druhý jmenovaný poté až 3.6 Gbps. Nutno podotknout, že jsou oba čipy zpětně kompatibilní se „staršími“ frekvencemi. První zařízení s podporou Wi-Fi 6E (nejen od Qualcommu) by se měly objevit v druhé polovině letošního roku.

Kvůli tomu, že Qualcomm své vrcholné čipy, jenž podporovaly „jen“ Wi-Fi 6, vydal již na začátku tohoto roku, tak bychom měli počítat s tím, že se hojně začnou zařízení s čipy podporujícími Wi-Fi 6E od Qualcommu objevovat až ke konci tohoto roku. Mnoho výrobců androidích zařízení totiž sáhlo po zmíněných čipech již na začátku roku a u většiny nepřipadá v úvahu, že by po tak krátké době došlo k vydání nových zařízení. Určitě vás zajímá, jak to je v tomto případě s iPhony 12, kterých se dočkáme již za pár měsíců. Apple se sice u mobilních čipů ke Qualcommu vrátil a nabídne podporu 5G, v případě Wi-Fi čipů tomu ale je jinak. Jablečná společnost totiž nedávno podepsala tříletou smlouvu s Broadcomem, jenž bude dodavatelem Wi-Fi čipů. V iPhonech tedy Wi-Fi čipy od Qulacommu v příštích třech letech nejspíše neočekávejte. Nutno ale podotknout, že Broadcom přišel s podporou standardu Wi-Fi 6E již letos v únoru, tudíž je dosti pravděpodobné, že se i přesto u iPhonů 12 podpory standardu Wi-Fi 6E dočkáme.